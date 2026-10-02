Fundación BRAVA apre il bando internazionale della prima edizione dei BRAVA Awards per sostenere il talento artistico emergente

Modulo di iscrizione ai premi: https://fundacionbrava.vform.io/

ROMA, Italy, 2 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Fundación BRAVA apre il bando della prima edizione dei BRAVA Awards, un'iniziativa internazionale che mira a individuare, accompagnare e creare opportunità concrete per giovani artisti nelle prime fasi del loro percorso professionale. La prima edizione, dedicata alla pittura, resterà aperta fino al 27 ottobre ed è rivolta ad artisti emergenti tra i 19 e i 30 anni provenienti da tutto il mondo.

I BRAVA Awards partono da una realtà: il talento non dispone sempre delle stesse opportunità per svilupparsi e accedere al circuito professionale. Per questo, Fundación BRAVA concepisce questa prima edizione come l'inizio di un percorso di accompagnamento volto a trasformare un'opportunità puntuale in un impulso concreto per gli artisti selezionati, combinando riconoscimento, formazione, esperienza, contatti professionali, visibilità e nuove opportunità espositive.

Più di un premio: un impulso completo alla carriera degli artisti

A differenza di un concorso basato esclusivamente su una dotazione economica, i BRAVA Awards combinano incentivo economico, formazione, mentoring professionale, valutazione da parte di specialisti, proiezione internazionale e creazione di relazioni con professionisti del settore artistico.

Il 1° Premio prevede una dotazione di 5.000 USD e una residenza artistica internazionale di otto settimane. Il Premio Nazionale Uruguaiano, riservato esclusivamente ad artisti uruguaiani nativi, prevede anch'esso 5.000 USD e una residenza artistica internazionale di otto settimane. Il 2° Premio ha una dotazione di 3.000 USD e il 3° Premio di 2.000 USD.

La dimensione internazionale costituisce un altro dei pilastri del programma. Gli artisti selezionati avranno opportunità di esposizione e diffusione internazionale delle proprie opere attraverso un programma di mostre nel corso del 2027. Tra le sedi previste figurano Galería Ruth Benzacar, a Buenos Aires; Casa Vicens, a Barcellona; e Hotel & Spa Premium Locanda Cipriani, a Punta del Este. Le opere vincitrici saranno esposte a Punta del Este nel gennaio 2027 e potranno successivamente partecipare a mostre itineranti internazionali.

Una prima edizione dedicata alla pittura

La prima edizione è aperta ad artisti emergenti tra i 19 e i 30 anni, indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo di residenza. I partecipanti dovranno presentare un'opera realizzata tra il 2025 e il 2026, inedita e di propria autoria. L'iscrizione è gratuita e interamente digitale. Solo gli artisti selezionati come finalisti dovranno inviare fisicamente la propria opera in Uruguay.

I finalisti saranno annunciati il 21 novembre 2026 e la mostra dei finalisti e l'annuncio dei vincitori si terranno a Punta del Este nel gennaio 2027. Il processo di valutazione sarà anonimo e confidenziale.

La giuria internazionale comprende Patricia Bentancur (Uruguay), Mora Bacal (Argentina) e Chus Martínez (Svizzera), professioniste di riconosciuto prestigio nel campo dell'arte contemporanea.

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