HUAWEI: costruire congiuntamente data center affidabili e di alta qualità per l'era dell'IA

SHANGHAI, 20 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Huawei Connect 2025 ha preso il via a Shanghai. Contemporaneamente, Huawei Digital Power ha tenuto il Data Center Infrastructure Summit, dove oltre 500 leader aziendali, esperti tecnici e partner dell'ecosistema del settore dei data center a livello globale si sono riuniti per esplorare nuove tecnologie e pratiche di infrastrutture digitali green e a basse emissioni di carbonio nell'era dell'intelligenza industriale. Huawei Digital Power ha inoltre presentato le sue soluzioni di alimentazione digitale green e a basse emissioni di carbonio per tutti gli scenari e le sue storie di successo, collaborando con il settore per realizzare data center di alta qualità, sicuri e affidabili nell'era dell'IA.

Nel suo discorso, Bob He, vicepresidente Huawei Digital Power, ha sottolineato che i data center IA stanno trasformando le infrastrutture in "fabbriche di elaborazione dati" nel contesto della crescita esponenziale della potenza di calcolo dell'IA. Per una trasmissione efficiente e affidabile dell'energia dalle reti elettriche ai chip è necessario semplificare i collegamenti di conversione e promuovere l'innovazione nell'architettura dell'alimentazione elettrica. La gestione termica può trarre vantaggio da un'architettura ibrida con rapporto aria-liquido regolabile per adattarsi ai requisiti dinamici del servizio IA. Per soddisfare le esigenze dell'era dell'IA, le infrastrutture dovranno essere costruite tenendo conto della predisposizione all'IA, trasformando l'imprevedibilità della tradizionale progettazione dei data center in soluzioni per la prefabbricazione e produzione di data center IA. Huawei intensificherà gli investimenti R&S nell'alimentazione, nella gestione termica e nelle infrastrutture. Inoltre, Huawei fornisce prodotti e soluzioni di alta qualità per promuovere la costruzione di data center IA affidabili, agili e sostenibili e collaborare con il settore per prosperare nell'era d'oro del computing intelligente.

Steve Kim, presidente marketing, vendite e servizi Data Center Facility & Critical Power presso Huawei Digital Power, in occasione del summit ha illustrato come i modelli di base dell'IA accelerino la trasformazione intelligente dei settori e diano impulso alla rapidissima diffusione di cluster globali su scala dei GW. Secondo le previsioni di autorevoli organizzazioni, nei prossimi cinque anni la potenza dei nuovi data center IA raggiungerà i 112 GW. In risposta alle sfide in termini di sicurezza, consegna, evoluzione IT e consumo energetico nell'era del computing intelligente, Huawei propone le linee guida RAS per la costruzione di data center IA.

Grazie alle continue innovazioni in ambito tecnologico e architettonico, Huawei fornisce soluzioni per data center IA complete, caratterizzate da progettazione di riferimento per tutti gli scenari, prodotti e soluzioni altamente affidabili, ecosistema globale e servizi per l'intero ciclo di vita, creando un'infrastruttura di elaborazione intelligente, affidabile, agile e sostenibile e consentendo ai clienti di cogliere le immense opportunità dell'era dell'IA.

Nel corso dell'evento Huawei ha rilasciato il white paper AIDC Facility Reference Design, che fornisce una guida sistematica per la progettazione e la costruzione standardizzate di data center IA. Il white paper fornisce un'analisi approfondita dei problemi relativi agli armadi ad alta densità nei data center IA in termini di raffreddamento, alimentazione e distribuzione, altezza del pavimento e portanza, e offre suggerimenti di progettazione su quattro dimensioni chiave –struttura architettonica, alimentazione e distribuzione, raffreddamento e cablaggio integrato – fornendo varie soluzioni di progettazione di riferimento per data center IA basate su una gamma di densità di potenza.

Durante l'evento, Digital Power ha presentato soluzioni innovative green e a basse emissioni di carbonio, con particolare attenzione al consumo energetico efficiente, all'elettrificazione e alla produzione di energia a basse emissioni di carbonio.

Grazie ai continui miglioramenti nell'infrastruttura informatica e ai rapidi progressi nelle tecnologie dei modelli deep reasoning e di fusione multi-modello, gli scenari applicativi e il valore dell'IA stanno passando dalla crescita quantitativa alla trasformazione qualitativa. Investendo costantemente nell'innovazione e integrando tecnologie elettroniche digitali e di potenza, Huawei Digital Power mira a sviluppare una solida base per il computing intelligente che consenta di ottenere maggiore potenza di calcolo da ogni watt e di promuovere la collaborazione a livello di settore per costruire un futuro migliore e più green.

