Huawei lancia 4+10+N soluzioni di intelligence per le PMI, potenziando l'ultimo miglio del mondo intelligente

SHANGHAI, 19 settembre 2025 /PRNewswire/ -- In occasione del lancio autunnale HUAWEI eKit 2025 a Shanghai, il Direttore esecutivo del Consiglio di amministrazione di Huawei, David Wang, ha presentato una serie di nuove soluzioni di intelligenza per le PMI HUAWEI eKit 4+10+N. L'evento, incentrato sul tema "Insieme per la crescita, tutta l'intelligenza", si è focalizzato sul lancio di nuove soluzioni basate su scenari unici, progettate per fornire servizi last mile alle PMI che stanno attraversando una trasformazione intelligente.

L'intelligenza artificiale sta iniziando a trovare ampia applicazione nel mondo commerciale. Se da una parte le applicazioni attuali si concentrano su assistenti intelligenti per i dipendenti, si prevede che i casi d'uso futuri si concentreranno su una profonda integrazione con i principali sistemi di produzione. Questo processo avrà un impatto profondo sui modelli di prodotti, servizi, aziende e operazioni, rendendo l'intelligenza artificiale un motore fondamentale della crescita. Le PMI svolgono un ruolo significativo nell'economia. Solo in Cina si contano più di 58 milioni di PMI, che creano oltre l'80% dei posti di lavoro urbani del Paese e generano il 60% del PIL nazionale. Nonostante la crescente applicazione dell'intelligenza artificiale in tutto il mondo, le PMI in genere faticano ad adottare queste nuove tecnologie a causa della scarsa conoscenza dell'intelligenza artificiale, delle scarse capacità tecniche e della scarsa applicazione dell'intelligenza artificiale. Per la maggior parte delle PMI, l'asticella per l'adozione dell'intelligenza artificiale è troppo alta.

Durante l'evento di lancio, Wang ha spiegato: "L'intelligenza dovrebbe essere facilmente accessibile, come l'acqua e l'elettricità. Spero che ogni persona, casa e organizzazione possa trarre vantaggio dall'intelligenza artificiale. Huawei è pronta ad aiutare le PMI ad affrontare queste sfide e a diventare più intelligenti, più velocemente. Nessuno verrà lasciato indietro nel mondo intelligente".

Molte PMI ricorrono a soluzioni intelligenti sviluppate esternamente per colmare le carenze a livello di tecnologie e talenti che impediscono loro di applicare l'intelligenza artificiale in autonomia. Queste aziende cercano soluzioni facili da usare, rapide da implementare e specificamente progettate per aumentare l'efficienza e stimolare la crescita. In passato, gli installatori fornivano queste soluzioni ricorrendo a complicati modelli di subappalto di sottoprodotti, che in genere erano piuttosto inefficienti. Huawei ha riorganizzato la propria attività di distribuzione per affrontare questo punto critico del mercato, passando dalla vendita di prodotti singoli all'offerta di soluzioni complete basate su scenari più facili da realizzare per gli installatori. Con questo nuovo approccio, Huawei progetta le sue soluzioni specifiche basandosi su casi d'uso aziendali concreti. Le soluzioni di intelligenza per le PMI HUAWEI eKit 4+10+N lanciate oggi sono state tutte progettate secondo questo approccio.

Il 4 nella formula 4+10+N si riferisce ai quattro scenari principali che coprono la maggior parte delle operazioni aziendali: ufficio intelligente, azienda intelligente, istruzione intelligente e assistenza sanitaria intelligente. Il numero 10 si riferisce alle 10 soluzioni complete basate su scenari lanciate oggi, che includono soluzioni per uffici per PMI, hotel intelligenti, piattaforme di diagnosi digitale e soluzioni per aule interattive intelligenti. La N si riferisce infine a una serie di prodotti di punta pensati appositamente per questi diversi scenari. Durante l'evento odierno, Huawei ha lanciato 26 prodotti che fanno parte di questa serie N di soluzioni, tra cui i router di livello aziendale HUAWEI eKitEngine AR180. Questi router ad altissima velocità integrano numerose funzionalità, tra cui routing, switching, Wi-Fi e VPN. Oggi sono stati lanciati anche nuovi prodotti IdeaHub, che combinano funzioni di videoconferenza basate sull'intelligenza artificiale, pannelli acustici e applicazioni di intelligenza artificiale. Tutte queste offerte sono caratterizzate da un design all-in-one, interazioni intelligenti e sicurezza completa.

Wang ha sottolineato: "Gestiamo la complessità in modo che clienti e partner possano concentrarsi sulla crescita. Le nostre soluzioni complete basate su scenari aiuteranno le PMI a diventare intelligenti in modo più semplice e rapido. Le soluzioni complete basate su scenari HUAWEI eKit sono i nostri esempi più recenti in tal senso. Queste soluzioni rappresentano un miglioramento in termini di sviluppo di soluzioni, abilitazione alle vendite e servizi di consegna. Utilizzando queste soluzioni per supportare i nostri partner, portiamo i vantaggi dell'intelligenza artificiale al servizio delle PMI".

Tutti i prodotti lanciati oggi sono dotati di tecnologie di intelligenza artificiale notevolmente più avanzate rispetto alle versioni precedenti. Queste tecnologie sono preintegrate e prevalidate con le soluzioni, il che rende la distribuzione più flessibile. Ciò consente agli installatori di raggruppare facilmente i prodotti per soddisfare le esigenze specifiche di diversi scenari. Huawei offre inoltre ulteriori strumenti di vendita ai suoi partner di distribuzione, tra cui un accesso più rapido alle risorse correlate, dimostrazioni delle soluzioni e piani di configurazione basati su scenari che riducono significativamente la difficoltà di scelta dei prodotti e di progettazione delle soluzioni sia per gli installatori che per i clienti. Per i servizi di consegna, Huawei supporta l'installazione unificata, la gestione centralizzata della rete e un'assistenza clienti consolidata che consente ai clienti di adottare rapidamente l'intelligenza artificiale, garantendo al contempo una consegna senza preoccupazioni per gli installatori.

Wang ha concluso il suo discorso dicendo: "Queste soluzioni consentiranno alle PMI di compiere l'ultimo passo per entrare nel mondo intelligente. Siamo più che disposti a collaborare con partner di distribuzione e installatori per mettere in comune le risorse e consentire alle PMI di diventare intelligenti".

