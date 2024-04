Hyosung TNC presenta un nuovo paradigma attraverso la produzione sostenibile di bio BDO.

SEOUL, Corea del Sud, 26 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Hyosung TNC sta facendo passi da gigante verso un futuro sostenibile concentrandosi sulla produzione di BDO sostenibile a base biologica. Il butandiolo (BDO) svolge un ruolo cruciale come materiale chimico non solo nella produzione di fibre di spandex come PTMG, ma anche in vari altri settori come lavorazione di materie plastiche, imballaggi biodegradabili, suole per calzature e composti industriali.

Qui si può provare l'esperienza completa e interattiva del comunicato stampa multicanale: https://www.multivu.com/players/it/9264451-hyosung-tnc-presents-a-new-paradigm-through-sustainable-bio-bdo-production/

Tuttavia, i metodi tradizionali di produzione del BDO hanno presentato notevoli sfide ambientali a causa della loro dipendenza dai combustibili fossili come materia prima primaria, come il carbone. In risposta, nel 2023 Hyosung ha collaborato con Geno, un leader biotecnologico con sede a San Diego specializzato in materiali sostenibili. Attraverso la comprovata tecnologia GENO™ BDO a base vegetale di Geno, che fermenta gli zuccheri della canna da zucchero per sostituire i combustibili fossili come il carbone, Hyosung mira a far crescere la sua gamma di prodotti regen™ Bio Spandex.

Ampliando il suo marchio sostenibile, regen™, che offre già fibre di poliestere e nylon ottenute da bottiglie in PET riciclate e reti da pesca scartate, Hyosung TNC cerca ora di guidare il crescente mercato dello spandex premium con prodotti spandex di origine biologica.

Avviando la produzione di BDO a base biologica, Hyosung TNC non solo contribuisce alla protezione dell'ambiente, ma apre anche la strada allo sviluppo industriale sostenibile. Con questo approccio innovativo, che cattura l'essenza della protezione ambientale e della crescita industriale sostenibile, l'azienda riafferma il suo impegno come cittadino aziendale più responsabile.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2393393/regen_BIO_BDO.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2393389/regen_BIO_BDO_Application.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2393390/regen_BIO.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2393392/BIO_Image.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/hyosung-tnc-presenta-un-nuovo-paradigma-attraverso-la-produzione-sostenibile-di-bio-bdo-302127326.html