Inizia una nuova era per gli alcolici di lusso: Jardins d'Arménie fa il suo debutto mondiale a Monaco

MONACO, 20 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Jardins d'Arménie Royal Brandy ha celebrato il suo lancio mondiale con un gala presso l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo il 13 settembre 2025, alla presenza di S.A.S. il principe Alberto II di Monaco e l'ambasciatore d'Armenia in Francia, Arman Khachatryan. Nella prestigiosa cornice della Salle Belle Époque, cento ospiti hanno potuto godere di una serata che ha coniugato alta gastronomia, musica tradizionale, danze popolari e una mostra di arte armena presentata in collaborazione con la Galerie Angelina e l'Unione degli artisti d'Armenia.

La serata si è conclusa con una degustazione esclusiva condotta da Bruno Scavo, ex capo sommelier di Monte-Carlo SBM, che ha guidato gli ospiti attraverso gli aromi stratificati e la raffinata complessità di questo eccezionale distillato. Con questo traguardo, Jardins d'Arménie Royal Brandy ha fatto il suo debutto ufficiale in Europa, confermando la sua ambizione di introdurre una nuova categoria di brandy che unisce l'artigianato ancestrale all'innovazione contemporanea.

Un fondatore visionario

All'origine di questo progetto c'è Simon Pogossian, fondatore di SPS Cigaronne e Newline Brands Global LLC. Da oltre 30 anni la famiglia Pogossian si dedica alla creazione di prodotti di lusso eccezionali, guidati da maestria artigianale, innovazione e da una ricerca senza compromessi dell'eccellenza. Oggi la leadership è passata al figlio di Simon Pogossian, Armen Pogossian, che, a soli 27 anni, rappresenta una nuova generazione di leader aziendali globali. Con Jardins d'Arménie, Armen Pogossian lancia una categoria di distillati completamente nuova: Royal Brandy, un connubio perfetto tra tradizione ancestrale e maestria contemporanea.

"Jardins d'Arménie è l'espressione della nostra storia, della nostra arte e del nostro savoir-faire. Ogni sorso incarna la forza della nostra terra, la finezza della nostra artigianalità e secoli di tradizione. Presentarlo a Monaco, alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II, è un simbolo potente: significa condividere l'eccellenza armena con l'Europa", ha dichiarato Armen Pogossian, proprietario di Cigaronne e Newline Brands Global LLC.

Un distillato eccezionale

Jardins d'Arménie introduce una categoria di brandy completamente nuova: il Royal Brandy. Ottenuto da uve Voskehat raccolte in tre diverse regioni dell'Armenia, questo distillato è prodotto da maestri armeni che uniscono le antiche tradizioni di produzione del brandy alle innovazioni moderne. Il prodotto segue un particolare processo di invecchiamento che inizia in botti di rovere, dove sviluppa una ricca base di cioccolato e delicate note di vaniglia. Il viaggio prosegue nelle botti di legno di albicocca, il marchio di fabbrica della casa, che aggiungono strati di frutta e un delicato sentore di nocciola, prima di tornare al rovere per l'affinamento finale. Questo processo conferisce al Royal Brandy una struttura elegante, un'eccezionale complessità aromatica e una notevole lunghezza al palato.

Questa creazione è accompagnata da due innovazioni fondamentali. Un tappo ermetico progettato da esperti, composto da due parti interconnesse e in attesa di brevetto, garantisce una chiusura ermetica che protegge l'integrità degli aromi dalla cantina al vetro. Ogni bottiglia è inoltre offerta con un set di bicchieri da degustazione, pensati per offrire un'anteprima esclusiva del profilo del brandy e arricchire l'esperienza di degustazione complessiva.

"Jardins d'Arménie è molto più di un distillato: è un patrimonio culturale e un savoir-faire tramandato di generazione in generazione. Avere l'onore di guidare questa degustazione è un privilegio raro", ha affermato Bruno Scavo, sommelier, giornalista di Vins & Gastronomie.

Informazioni su Jardins d'Arménie

Jardins d'Arménie Royal Brandy è il primo Royal Brandy al mondo, una nuova categoria di distillati di lusso nata in Armenia e dedicata agli intenditori di raffinatezza e scoperte uniche. Unisce tradizione, innovazione ed eleganza contemporanea.

Informazioni su Cigaronne e Newline Brands Global LLC

Dal 1992, la famiglia Pogossian crea prodotti di lusso esclusivi attraverso SPS Cigaronne e Newline Brands Global LLC. Presenti in oltre 40 paesi, queste case incarnano una visione radicata nell'artigianato, nella creatività e nell'eccellenza, offrendo esperienze sofisticate e senza tempo a una clientela internazionale esigente.

Informazioni praticheProdotto: Jardins d'Arménie – Royal BrandyOrigine: Armenia, uve VoskehatProcesso: doppio invecchiamento in rovere con maturazione in legno di albicoccaDisponibilità: selezione esclusiva in tutta Europa da settembre 2025

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798136/Jardins_d_Armenie_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2798137/Jardins_d_Armenie_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2798138/Jardins_d_Armenie_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2798139/Jardins_d_Armenie_4.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2798140/Jardins_d_Armenie_5.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.