L'ESPANSIONE E LA CRESCITA DI ESTEVE IN EUROPA E NEGLI STATI UNITI NE ACCELERANO LA TRASFORMAZIONE IN AZIENDA FARMACEUTICA GLOBALE

BARCELLONA, Spagna, 30 aprile 2026 /PRNewswire/ -- ESTEVE ha presentato oggi i risultati del 2025, evidenziando un anno di forte esecuzione strategica, crescita a doppia cifra sia nei ricavi netti (+14%[1] rispetto al 2024) che nell'EBITDA (+19% rispetto al 2024) e un impegno più forte in termini di responsabilità sociale e ambientale ESG.

Nel 2025, ESTEVE ha continuato a portare avanti la sua tabella di marcia a lungo termine come azienda farmaceutica globale, combinando la crescita inorganica nel settore farmaceutico con l'aggiunta di medicinali altamente specializzati. L'azienda ha inoltre rafforzato la sua attività CDMO, acquisendo maggiori capacità di sviluppo precoce con l'acquisto di una nuova azienda negli Stati Uniti.

In linea con la strategia aziendale, la comprovata capacità di ESTEVE di concludere accordi e accelerare l'integrazione ha ulteriormente rafforzato il portafoglio di farmaci specialistici, aggiungendo nel 2025 al portafoglio dell'azienda tre medicinali altamente specializzati e rafforzando la focalizzazione su popolazioni di pazienti sottoservite nell'ambito dell'oncologia e dell'endocrinologia.

A marzo 2026, la società ha completato l'acquisizione della Infusion Business Unit di TerSera, un'azienda farmaceutica statunitense, comprendente due farmaci altamente specializzati. Grazie a queste due risorse, ESTEVE ha integrato con successo nelle proprie attività 8 nuovi prodotti negli ultimi 18 mesi.

Al contempo, l'azienda ha continuato ad attuare la propria strategia di crescita nel settore CDMO. L'acquisizione di Regis Technologies negli Stati Uniti ha rappresentato una pietra miliare fondamentale, aggiungendo capacità di sviluppo in fase uno ed estendendo la presenza dell'azienda nel più grande mercato farmaceutico del mondo. Questa mossa rafforza la capacità CDMO di ESTEVE di supportare i partner lungo l'intera catena del valore, dalle prime fasi di sviluppo alla produzione commerciale.

Si tratta di progressi strategici che consolidano ulteriormente il modello di business a doppio motore di ESTEVE, con entrambi i settori, farmaceutico e CDMO, che progrediscono in linea con tabelle di marcia chiaramente definite.

L'attuazione della strategia di crescita dà risultati concreti

"La sostenuta crescita a doppia cifra e i solidi margini di ESTEVE nel 2025 riflettono la forza del nostro modello di business a doppio motore e l'esecuzione disciplinata della nostra strategia. Investendo nell'innovazione, espandendo la nostra piattaforma globale e integrando la responsabilità come fulcro del nostro operato, creiamo valore per pazienti e partner, garantendo al contempo una crescita redditizia per il futuro", ha dichiarato Staffan Schüberg, CEO di ESTEVE.

Nel 2025, l'orientamento strategico di ESTEVE si è tradotto in una crescita a doppia cifra del fatturato, pari a 828 milioni di euro (+14% a tassi di cambio costanti rispetto al 2024), con i settori farmaceutico e CDMO in crescita a ritmi simili e in linea con le rispettive tabelle di marcia. L'azienda ha conseguito un EBITDA di 151 milioni di euro (+19% a tassi di cambio costanti rispetto al 2024), mantenendo un solido margine EBITDA del 18% (rispetto ai ricavi netti), a testimonianza della forza del suo modello di business diversificato e della sua gestione disciplinata.

Per sostenere la crescita a lungo termine, ESTEVE ha continuato a investire su larga scala. Nel 2025, l'azienda ha investito 49 milioni di euro nello sviluppo di processi e tecnologie di prodotto, con una crescita del 7% rispetto all'anno precedente.

La spesa in conto capitale ha raggiunto i 104 milioni di euro, principalmente a causa della costruzione continuativa nell'ambito CDMO di nuovi siti industriali in Spagna e Cina.

Negli ultimi due anni, sono stati destinati 500 milioni di euro per potenziare il supporto di ESTEVE ai pazienti con esigenze altamente specializzate in tutto il mondo e per ampliare le capacità di CDMO.

Negli ultimi due anni, la crescita inorganica ha comportato investimenti cumulativi superiori a 500 milioni di euro, volti ad aggiungere nuovi farmaci per pazienti con esigenze terapeutiche altamente specializzate e ad ampliare le capacità di CDMO.

L'azienda conferma il proprio impegno a proseguire nello sviluppo del portafoglio di prodotti farmaceutici altamente specializzati e a rafforzare l'espansione internazionale, con particolare attenzione all'UE e agli Stati Uniti.

ESTEVE prevede di raggiungere un fatturato netto di 1 miliardo di euro nel 2027, grazie alla crescita organica e inorganica nei settori farmaceutico e CDMO.

Scopo e responsabilità al centro

I risultati dell'azienda sono stati resi possibili dall'impegno dei suoi team. ESTEVE ha chiuso il 2025 con oltre 2.200 dipendenti di 35 nazionalità diverse e ha raggiunto livelli di coinvolgimento record (87%) nel suo sondaggio globale tra i dipendenti, a testimonianza di una solida cultura aziendale basata sui valori di "Le persone contano", "Trasparenza" e "Responsabilità".

Nel 2025, ESTEVE ha raggiunto un importante traguardo nel suo percorso di sostenibilità ottenendo la certificazione B Corp, che riconosce formalmente che il modello di business, la governance e le operazioni dell'azienda soddisfano elevati standard internazionali di performance sociale e ambientale, trasparenza e responsabilità.

La sostenibilità è parte integrante della strategia e della governance di ESTEVE, con i criteri ESG integrati nei processi decisionali a tutti i livelli. Nel corso dell'anno, l'azienda ha lanciato una politica ESG unificata, ha portato avanti la sua tabella di marcia per le emissioni zero e ha continuato a ridurre il proprio impatto ambientale attraverso l'approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili, un minore consumo idrico e una migliore gestione dei rifiuti.

ESTEVE ha inoltre rafforzato il proprio impegno sociale, sostenendo associazioni di pazienti, istituzioni sanitarie e progetti comunitari che hanno avuto un impatto positivo su centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo.

Informazioni su ESTEVE

ESTEVE è un'azienda farmaceutica internazionale con uno scopo ben preciso: migliorare le vite insieme. Questa ragion d'essere riflette l'impegno della società verso pazienti, professionisti sanitari, comunità e innovatori, con la convinzione che il progresso nella scienza e nella salute richiede collaborazione, responsabilità condivisa e fiducia. ESTEVE si impegna a rispettare rigorosi standard ESG (Environment, Social & Governance - Ambiente, Sociale e Governance) ed è certificata BCorp.

Con le sue attività nel settore farmaceutico, ESTEVE si concentra sul fornire soluzioni altamente specializzate alle persone affette da malattie complesse. Nell'ambito del programma ESTEVE CDMO, l'azienda collabora con gli innovatori per accelerare i trattamenti attraverso lo sviluppo e la produzione di API a piccole molecole.

Fondata nel 1929 e con sede a Barcellona, ESTEVE è cresciuta a livello globale, con filiali farmaceutiche in Europa e negli Stati Uniti e stabilimenti CDMO in Spagna, Messico, Cina e Stati Uniti.

1. I dati di crescita di ricavi netti ed EBITDA sono espressi in % a tassi di cambio costanti (CER).

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Contatti stampa: Gemma Mestre, Responsabile Comunicazione Esterna Globale, gmestre@esteve.com

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