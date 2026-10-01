Piramal Pharma Solutions e NP2 completeranno il mese prossimo la fase di sviluppo della ciclofosfamide

MUMBAI, India, 1 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions ("PPS"), una delle principali organizzazioni globali di sviluppo e produzione farmaceutica conto terzi (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) e parte di Piramal Pharma Ltd. ("PPL") (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), e il suo partner NP2, produttore senza scopo di lucro di farmaci generici, hanno annunciato oggi l'intenzione di completare a ottobre la fase di sviluppo della ciclofosfamide, un farmaco oncologico generico.

La ciclofosfamide, farmaco oncologico generico iniettabile sterile ampiamente prescritto, è utilizzata per trattare diversi tumori, tra cui il tumore al seno e il retinoblastoma, un tumore oculare che colpisce i bambini piccoli.

"Il passaggio alla fase di produzione rappresenta un entusiasmante passo avanti nella missione di NP2 di garantire, proprio qui negli Stati Uniti, una fornitura costante di ciclofosfamide, un farmaco antitumorale salvavita", ha dichiarato Telly Athanasopoulos, responsabile della produzione di NP2. "L'annuncio di oggi è una buona notizia per i pazienti oncologici e i loro medici, che hanno bisogno di una fornitura sicura e affidabile di ciclofosfamide a prezzi stabili".

Secondo un sondaggio condotto alla fine di agosto tra le strutture aderenti al National Comprehensive Cancer Network (NCCN), il 100% degli intervistati registra una carenza di almeno un farmaco antitumorale e oltre il 20% dei centri deve attualmente far fronte alla carenza di cinque o più farmaci oncologici. Tra questi figura la ciclofosfamide, attualmente disponibile in quantità limitate nell'UE e in Canada. I due principali produttori di ciclofosfamide, entrambi con sede all'estero, rappresentano il 92% delle vendite negli Stati Uniti e uno copre attualmente quasi il 70% del mercato statunitense delle soluzioni pronte all'uso da 200 mg., secondo i dati sulle vendite IQVIA relativi al secondo trimestre.

Per affrontare il problema, NP2 ha condotto lo sviluppo di farmaci a base di ciclofosfamide presso il sito di Lexington di PPS, dove il farmaco verrà anche prodotto, accorciando e semplificando la catena di approvvigionamento tra l'impianto di produzione e i pazienti oncologici negli Stati Uniti. Il sito di Lexington è attualmente interessato da un ampliamento da 85 milioni di dollari volto ad aumentare la capacità produttiva di farmaci come la ciclofosfamide.

"Siamo orgogliosi di collaborare con NP2 a questa importante iniziativa per rafforzare la disponibilità di farmaci oncologici essenziali per i pazienti negli Stati Uniti", ha dichiarato Peter DeYoung, CEO di Piramal Global Pharma. "Con l'ampliamento in corso del nostro stabilimento di Lexington, stiamo creando una catena di approvvigionamento nazionale più resiliente e contribuendo a garantire un accesso affidabile a questa terapia oncologica essenziale."

"Le carenze di ciclofosfamide registrate nell'UE e in Canada sono chiaramente allarmanti", ha dichiarato Terri Miller, direttrice esecutiva di NP2. "NP2 si impegna a garantire negli Stati Uniti una fornitura costante di ciclofosfamide, un farmaco antitumorale salvavita, affinché sia prontamente disponibile per i pazienti che ne hanno bisogno per combattere malattie come il linfoma e la leucemia in uno dei momenti più difficili della loro vita", ha dichiarato Terri Miller, direttrice esecutiva di NP2.

"Il problema che NP2 intende risolvere per i pazienti non riguarda la scienza, ma il sistema", ha aggiunto Miller. "Il concentramento all'estero della capacità produttiva dei farmaci oncologici toglie il sonno ai pazienti e ai loro medici. Oggi non esiste una fornitura affidabile di ciclofosfamide prodotta negli Stati Uniti, uno dei farmaci fondamentali nella lotta contro il cancro. NP2 la sta creando. Riteniamo che i pazienti debbano potersi concentrare sulla lotta contro il cancro, senza preoccuparsi della disponibilità di un farmaco salvavita di cui hanno urgente bisogno. È questo che ci spinge ad andare avanti", ha concluso Miller.

Questo importante traguardo della partnership tra PPS e NP2 ci avvicina a un futuro in cui i pazienti statunitensi potranno accedere in modo sicuro e affidabile a farmaci oncologici essenziali, indipendentemente dalle sfide geopolitiche o dalle interruzioni delle catene di approvvigionamento globali.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete globale integrata di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di farmaci, servizi di sviluppo farmaceutico e di processo, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di API (principi attivi farmaceutici) e forme farmaceutiche finite. Offriamo anche servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di API altamente potenti, anticorpi coniugati, riempimenti/confezionamenti in condizioni sterili, servizi e prodotti con l'utilizzo di peptidi nonché potenti prodotti farmaceutici solidi per somministrazione per via orale. PPS offre anche servizi di sviluppo e produzione di farmaci biologici tra cui vaccini e terapie geniche, grazie alla società controllata di Piramal Pharma Limited, ossia Yapan Bio Private Limited.

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Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17 impianti di sviluppo e produzione a livello mondiale e una rete globale di distribuzione in più di 100 Paesi. PPL include Piramal Pharma Solutions (PPS), un'azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto, Piramal Critical Care (PCC), un'azienda di farmaci generici complessi per ospedali e la divisione Piramal Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco e per il wellness. Inoltre, una delle aziende consociate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nell'ambito delle terapie oftalmologiche nel mercato farmaceutico indiano.

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Informazioni su NP2

NP2 è un produttore senza scopo di lucro di farmaci generici, impegnato a garantire una fornitura più affidabile, economicamente accessibile e resiliente di farmaci salvavita, a partire dai principali farmaci oncologici. Il suo primo farmaco, una formulazione sterile iniettabile di ciclofosfamide pronta all'uso, è in fase di sviluppo per la produzione a Lexington, nel Kentucky, e dovrebbe arrivare sul mercato a metà del 2028. www.np2.org

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