Piramal Pharma Solutions formalizza la partnership stretta con IntoCell espandendo la propria piattaforma Payload-Linker e le capacità di sviluppo di bioconiugati

MUMBAI, India, 31 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, un'organizzazione di sviluppo e produzione su contratto (CDMO) leader mondiale nel settore e un'impresa di Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha siglato un memorandum d'intesa (MOU) per consolidare la sua partnership strategica ed esplorare possibili opportunità di collaborazione nello sviluppo di ADC con IntoCell Inc. (KOSDAQ: 287840), un'azienda biotecnologica coreana leader specializzata in tecnologie innovative per piattaforme di payload e linker di coniugati anticorpo-farmaco (ADC). Ai sensi di questo accordo non esclusivo e non vincolante, IntoCell esplorerà le opportunità di licenza per le sue tecnologie proprietarie di coniugazione farmaco-linker con i clienti Piramal, mentre Piramal offrirà a IntoCell e alla sua clientela un servizio completo di ricerca, sviluppo e produzione su contratto di bioconiugati, compresi gli ADC.

Questa partnership potenzia le solide capacità Piramal sia di progettazione e sintesi di payload e linker sia di bioconiugazione. Grazie a questo accordo Piramal può ora offrire ai clienti una gamma più ampia di payload-linker e tempi di sviluppo dei bioconiugati più brevi, migliorando così la propria offerta di servizi e la competitività in questo campo specializzato. L'accordo di licenza si concentra sulle tecnologie proprietarie di coniugazione farmaco-linker sviluppate da IntoCell – il linker OHPAS, il payload OHPAS basato su Duocarmycin, il payload OHPAS basato su Nexatecan e il payload GGFG basato su iso-Nexatecan.

Inoltre, questo accordo rafforza ADCelerate™, l'approccio rapido e integrato di Piramal allo sviluppo e alla produzione di bioconiugati. Utilizzando le attuali risorse di IntoCell, Piramal potrà semplificare ulteriormente il percorso dall'ideazione alla fase clinica.

Tae Kyo Park, amministratore delegato IntoCell Inc., ha dichiarato: "Siamo lieti di collaborare con Piramal Pharma Solutions, un'azienda leader nel settore CDMO. Ci impegneremo per garantire il successo reciproco di entrambe le aziende, unendo le nostre rispettive aree di competenza".

"Combinando le innovative tecnologie di coniugazione farmaco-linker IntoCell con la nostra vasta competenza nel campo dei bioconiugati, ci posizioniamo come il partner ideale per i clienti che innovano in questo segmento critico", ha affermato Peter DeYoung, amministratore delegato Piramal Global Pharma. "Questa collaborazione potenzia significativamente le nostre capacità, consentendoci di ridefinire il futuro degli ADC e di ottenere risultati migliori per i pazienti in tutto il mondo".

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni complete di sviluppo e produzione per l'intero ciclo di vita del farmaco. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di principi attivi farmaceutici e forme farmaceutiche finite. Inoltre, offriamo servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi farmaceutici altamente potenti, coniugati anticorpo-farmaco, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici e potenti medicinali solidi per uso orale. PPS offre inoltre servizi di sviluppo e produzione di farmaci biologici, tra cui vaccini e terapie geniche, resi possibili grazie alla società partner di Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

Per ulteriori informazioni visitare il sito Piramal Pharma Solutions | LinkedIn| Facebook | X

Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati tramite i suoi 17* stabilimenti internazionali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione globale attiva in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione su contratto; Piramal Critical Care (PCC), una complessa business unit di farmaci generici ospedalieri; e la business unit Piramal Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco per i consumatori e per il benessere. Inoltre una delle società associate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited – una joint venture tra Abbvie e PPL – si è affermata come una delle imprese principali nel settore farmaceutico indiano, specificamente nell'area della terapia oftalmologica. PPL inoltre detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapeutici e dei vaccini.

Per ulteriori informazioni visitare Piramal Pharma | LinkedIn

Informazioni su IntoCell

IntoCell Inc. è una società biotecnologica, quotata in KOSDAQ (287840, maggio 2025), il cui focus è sullo sviluppo di tecnologie proprietarie di payload-linker che migliorano la stabilità, la solubilità e il rilascio controllato dei payload ADC. Le sue tecnologie principali includono il linker OPHAS e un portafoglio di nuove librerie di payload (PMT, Nexatacan ecc.) con sistemi di sviluppo di payload innovativi per far progredire la nuova generazione di coniugati anticorpo-farmaco.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://intocell.com/en/

