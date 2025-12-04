S.Pellegrino annuncia una partnership a lungo termine con Ferrari per ispirare i consumatori a dare il meglio di sé

La collaborazione strategica mira ad elevare il posizionamento premium di S.Pellegrino nel settore lifestyle, ampliare il coinvolgimento di un'audience più giovane e potenziare l'offerta globale del marchio.

MILANO, 4 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino, iconico marchio di acqua minerale frizzante, oggi annuncia una partnership globale a lungo termine con Ferrari, sottolineando un interesse comune nella promozione di valori condivisi: patrimonio e cultura italiani, artigianato e spinta verso l'eccellenza. Nell'ambito dell'accordo, S.Pellegrino collaborerà con Scuderia Ferrari HP, il team di Formula 1, e con il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, il campionato automobilistico monomarca creato nel 1993.

Link al comunicato stampa multimediale: https://www.multivu.com/s_pellegrino/9370451-en-announces-long-term-partnership-with-ferrari

Questa partnership unisce due marchi italiani e ne coniuga la ricca tradizione, l'artigianalità e l'impegno per il successo. Basata sull'obitettivo di S.Pellegrino di coltivare l'arte di vivere con gusto, questa collaborazione mira a ispirare i consumatori a "dare il meglio di sé".

Muriel Lienau, amministratore delegato di Nestlé Waters & Premium Beverages, spiega la visione alla base di questa partnership: "S.Pellegrino e Ferrari affondano le radici in una ricca tradizione italiana. Questa collaborazione sfrutta il loro status iconico e la loro rilevanza culturale per stimolare la crescita globale, rafforzare la posizione di S.Pellegrino come brand lifestyle di alta gamma e aumentare il coinvolgimento del pubblico più giovane attraverso esperienze di marchio autentiche e innovative."

S.Pellegrino condivide più di un paese d'origine con Ferrari: insieme condividono una tradizione.

Da oltre 125 anni S.Pellegrino celebra l'arte del vivere con gusto, trasformando gli autentici valori italiani in esperienze ammirate in tutto il mondo. E questa partnership è basata proprio su questa eredità comune.

La collaborazione proporrà attivazioni uniche e co-branded, destinate ai consumatori, che celebrano e integrano il patrimonio italiano con esperienze di lifestyle moderne e premium. Queste includeranno collaborazioni esclusive di prodotto con il celebre Centro Design di Ferrari e anche esperienze digitali immersive.

Con queste attivazioni esclusive, S.Pellegrino sostiene la propria idea che il gusto e la creatività hanno il potere di trasformare la vita, e offre ai consumatori occasioni che connettono, ispirano ed elevano le esperienze quotidiane.

Nei prossimi anni S.Pellegrino organizzerà anche una serie di eventi globali, richiamando pionieri della cucina, designer visionari, trendsetter culturali e personalità della Formula 1.

Questi eventi dal vivo rappresenteranno l'ambizione di S.Pellegrino di ispirare un appetito per la vita nei consumatori più giovani, promuovendo connessioni, creatività e esperienze arricchenti

"Questa partnership rappresenta un'evoluzione naturale della nostra costante ambizione di migliorare l'esperienza del consumatore, radicata nella nostra convinzione comune che ritiene la vita come più ricca quando è vissuta con profondità e significato. Entrambi i marchi condividono la passione per la creazione di momenti che contano, definiti da qualità, bellezza e connessione, e questa partnership invita i consumatori ad abbracciare il meglio di ciò che la vita ha da offrire. Abbiamo unito il meglio dell'Italia affinché tu possa apportare il tuo meglio!" afferma Elisa Gregori, direttore marketing globale di Nestlé Waters & Premium Beverages

"Ferrari ha sempre tratto forza dallo spirito italiano, fondato sull'artigianalità, sulla bellezza e sulla continua ricerca del miglioramento. In S.Pellegrino troviamo più di un partner: vediamo l'espressione degli stessi valori che ci guidano, e in particolare passione, attenzione ai dettagli e desiderio di elevare ogni esperienza. Proprio come S.Pellegrino trasforma la quotidianità in qualcosa di speciale, noi ci impegniamo a migliorare le performance, gara dopo gara. Uniti da tradizione e visione, puntiamo a offrire ai fan e ai consumatori esperienze inconfondibilmente italiane e coraggiosamente orientate al futuro, costruendo un legame con la prossima generazione radicato in ciò che condividiamo con orgoglio", È il commento di Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenues Officer di Ferrari S.p.A.

Questa partnership segna un nuovo capitolo nel viaggio di 125 anni della S.Pellegrino, iniziato in Italia, sulle Alpi attorno a Bergamo, e fedele alla nostra origine unica e al sito di produzione, un segno di qualità ed eccellenza. Crediamo nel potere di coltivare l'arte del vivere con gusto e celebriamo lo spirito italiano che continua a guidare entrambi i brand: uno spirito caratterizzato da creatività, gusto e instancabile ricerca dell'eccellenza.

La partnership sarà annunciata e amplificata da un importante piano di comunicazione che coinvolgerà i canali digital, la stampa, l'outdoor in tutte le principali città del mondo. Restate sintonizzati.

INFORMAZIONI SULLA S.PELLEGRINO

La S.Pellegrino è un marchio internazionale di Sanpellegrino S.p.A., che ha sede a Milano, Italia. Distribuita in oltre 150 paesi attraverso filiali e partner nei cinque continenti, quest'acqua minerale incarna da oltre 125 anni la qualità eccezionale delle sue origini uniche e rappresenta perfettamente lo stile italiano nel mondo come una sintesi di piacere, benessere ed equilibrio. Con il suo perlage fine e persistente che esalta la freschezza e l'armonia minerale, la S.Pellegrino offre un'esperienza gastronomica di alto livello. Sanpellegrino S.p.A. è un'azienda leader nel settore delle bevande in Italia, con un portafoglio che comprende acque minerali, bevande e aperitivi analcolici. In qualità di produttore di acqua minerale, l'azienda è da sempre impegnata nella tutela e nella promozione dell'acqua come risorsa vitale per il pianeta, lavorando con responsabilità e dedizione per garantirne la qualità a lungo termine.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836962/Sanpellegrino.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2835253/SPellegrino_Ferrari_Official_Partner_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.