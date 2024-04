Supermicro espande il portafoglio di edge computing per accelerare i carichi di lavoro IoT e IA edge con una nuova generazione di soluzioni integrate

Supermicro sfrutta le nuove CPU Intel® Atom® x7000RE per prestazioni distribuite efficienti ed economicamente vantaggiose all'Intelligent Edge

SAN JOSE, California e NORIMBERGA, Germania, 9 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un fornitore di soluzioni IT totali per IA, cloud, storage e 5G/Edge, annuncia una nuova generazione di sistemi IoT e integrati progettati per migliorare le prestazioni e aumentare l'efficienza energetica per le applicazioni intelligenti nell'edge remoto. Con l'aggiunta di questi nuovi modelli, incluso il supporto per il nuovo processore Intel® Atom® x7000RE, Supermicro migliora ulteriormente le sue diverse soluzioni infrastrutturali per fornire prestazioni di elaborazione e intelligenza artificiale all'edge intelligente.

"Continuiamo a espandere la nostra linea di prodotti a livello di sistema, che ora include server ottimizzati per l'edge e in grado di gestire carichi di lavoro impegnativi in cui vengono generate enormi quantità di dati", racconta Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "La nostra architettura a blocchi ci consente di progettare e fornire un'ampia gamma di server IA che offrono alle aziende le soluzioni di cui hanno bisogno, dall'edge al cloud. I nostri nuovi sistemi edge basati su Intel Atom sono dotati di fino a 16 GB di memoria, doppie porte LAN da 2,5 GbE e uno slot per schede NANO SIM, che consente l'inferenza IA all'edge dove viene generata la maggior parte dei dati mondiali".

Ulteriori informazioni sui server edge e incorporati di Supermicro sono disponibili sul sito https://www.supermicro.com/en/products/embedded/servers

"Le aziende hanno una vasta gamma di casi d'uso e requisiti all'edge perché incorporano più capacità di elaborazione, media, grafica e IA per ottenere risultati aziendali migliori", spiega Dan Rodriguez, vicepresidente aziendale e direttore generale Network and Edge Solutions Group presso Intel. "Dipendono dal nostro ecosistema per fornire soluzioni per ambienti a basso consumo energetico, sensibili al prezzo e con vincoli di ingombro, in grado di affrontare l'ampia varietà di carichi di lavoro attraverso l'edge".

I nuovi sistemi Supermicro sono SYS-E100, SYS-E102, SYS-E111AD e un SYS-E403 aggiornato. Progettati specificamente per le applicazioni edge, questi server offrono prestazioni migliorate utilizzando le più recenti CPU Intel Atom e Intel Core e sono disponibili in fattori di forma molto piccoli e compatti.

I nuovi Supermicro SYS-E100-14AM e SYS-E102-14AM sono entrambi dotati di processori Intel Atom x7000RE contenenti fino a 8 core, il doppio di quelli del suo predecessore. I server SYS-E100 e SYS-E102 presentano fattori di forma ultracompatti progettati per amplificare la resistenza a basso consumo del processore Intel Atom (meno di 12 W) e le prestazioni di elaborazione ad alta efficienza. Anche se il SYS-E102 ha un fattore di forma di soli 190x44x120 mm, questi sistemi box-size offrono fino a 16 GB di DDR5-SODIMM, doppie porte LAN da 2,5 GbE, due porte HDMI indipendenti, 3 porte USB 3.2 e una porta M.2. B/E/M-key con slot per scheda NANO SIM.

Il SYS-E100 ha un fattore di forma più grande di qualche millimetro e l'ulteriore vantaggio di essere un sistema senza ventola, con un intervallo di temperatura aumentato da -20 °C fino a 70 °C, che riduce il numero di parti mobili e migliora la resistenza allo sporco e alla polvere. Il sistema senza ventola è disponibile anche in un modello montabile su guida DIN, il SYS-E100-14AM-IA. Questa funzionalità è particolarmente adatta per le implementazioni in ambienti industriali, dove il sistema può essere facilmente integrato in configurazioni con altre apparecchiature e moduli. Tutti e tre i modelli funzionano con alimentazione variabile da 9-36 V, ottimizzando l'assorbimento di potenza per lo specifico ambiente di distribuzione.

Rispondendo alla necessità di una soluzione economicamente conveniente per eseguire carichi di lavoro di inferenza IA all'edge, Supermicro introduce anche 1U SYS-111AD-WRN2, un sistema 1U che, con una profondità di soli 429 mm, è il server più piccolo in grado di ospitare una scheda GPU a doppia larghezza e lunghezza intera o 3 slot di espansione PCIe e che può ospitare una scheda GPU FHFL. Il nuovo sistema è dotato di un processore Intel Core™ di 14esima/13esima generazione, fino a 128 GB di RAM e una serie di slot di espansione. È costruito per soddisfare le esigenze delle applicazioni distribuite come l'elaborazione video, lo streaming o la robotica.

Progettata per carichi di lavoro IA edge impegnativi, la piattaforma SYS-E403-13E, più grande e potente, offre livelli prestazionali del data center all'edge, con un processore scalabile Intel Xeon® di quinta/quarta generazione e spazio per un massimo di 3 schede acceleratrici. Inoltre, la generazione E403 di Supermicro X13 offre fino a 2 TB di RAM DDR5-5600, doppie porte 10 GbE e una gamma di opzioni di personalizzazione con 3 slot PCIe 5.0 x16. Il fattore di forma compatto, 406x267x117 mm, consente di utilizzare il sistema in spazi ridotti, ad esempio in un armadio a parete o come dispositivo portatile.

I nuovi sistemi Supermicro e altri prodotti saranno esposti all'Embedded World, dal 9 all'11 aprile a Norimberga, in Germania. I visitatori interessati possono visitare lo stand 208 Supermicro nel padiglione 1 per saperne di più su questi nuovi sistemi, parlare con gli esperti e vedere una serie di casi d'uso per le industrie intelligenti e altri settori verticali.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nello sviluppo di soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e con sede a San Jose, California, Supermicro è impegnata a fornire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell'IA e per il 5G telco/edge IT. Siamo un produttore di soluzioni IT complete che propone server, IA, storage, IoT, sistemi switch, software e servizi di supporto. La competenza di Supermicro nel campo della progettazione di schede madri, alimentazione e chassis favorisce ulteriormente le attività di sviluppo e produzione dell'azienda, e rende possibile l'innovazione di prossima generazione, dal cloud all'edge, per i nostri clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri 'blocchi costruttivi' flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi di fabbrica e/o marchi di fabbrica registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

SMCI-F

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2381934/2024_EW24__Edge_IoT_PressRelease_r03_1080x1080px.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg