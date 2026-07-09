Supermicro semplifica l'implementazione di soluzioni Edge AI con sistemi integrati Kubernetes validati in collaborazione con Red Hat ed Everpure

SAN JOSE, California, 9 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc.(NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per l'IA, enterprise, storage e 5G/Edge, con tecnologia Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), ha annunciato oggi il lancio di sistemi integrati Kubernetes per l'Edge AI, in collaborazione con Red Hat ed Everpure. Supermicro ha validato una soluzione edge Kubernetes full-stack, la principale piattaforma di applicazioni cloud ibride basata su Kubernetes, leader del settore, Red Hat OpenShift, e sulla prima piattaforma Kubernetes per la gestione dei dati progettata specificamente per i carichi di lavoro dell'IA, Portworx by Everpure. Questo sistema integrato chiavi in mano, completo di hardware e software preinstallati, viene messo a disposizione dei clienti direttamente tramite Supermicro.

"L'inferenza dell'IA all'edge richiede molto più del semplice hardware: necessita di una piattaforma convalidata e scalabile che i clienti possano implementare in totale sicurezza", ha dichiarato Vik Malyala, Chief Business Officer di Supermicro. "Insieme a Red Hat ed Everpure, offriamo una soluzione Kubernetes Edge AI Appliance chiavi in mano per l'Edge AI Kubernetes che semplifica l'implementazione, accelera il time-to-revenue e consente ai clienti di scalare in modo efficiente i carichi di lavoro dell'IA negli ambienti edge distribuiti".

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Combinando Red Hat OpenShift con l'infrastruttura di edge computing di Supermicro e la piattaforma di gestione dati Portworx by Everpure per i carichi di lavoro IA, le organizzazioni possono implementare, gestire, scalare e proteggere più facilmente le applicazioni IA in ambienti edge distribuiti.

"Poiché le applicazioni basate sull'IA continuano a ridefinire il modo in cui le aziende operano all'edge, la necessità di una piattaforma robusta, coerente e scalabile diventa di fondamentale importanza. Red Hat OpenShift fornisce questa base, offrendo un ambiente applicativo comune per il cloud ibrido che riduce la complessità legata all'implementazione, all'orchestrazione e alla gestione dei carichi di lavoro di IA. In collaborazione con Supermicro ed Everpure, ci impegniamo a offrire ai clienti una soluzione certificata, integrata e ad alte prestazioni che acceleri il time-to-value per l'inferenza dell'IA all'edge", ha dichiarato Kelly Switt, Senior Director, Intelligent Edge and Industrial Business Lead di Red Hat.

Portworx by Everpure fornisce il livello di archiviazione e gestione dei dati nativo per Kubernetes per i sistemi integrati di Edge AI di Supermicro. Questo consente alle aziende di eseguire l'inferenza dell'IA, container e macchine virtuali nei siti edge, usufruendo dei medesimi servizi dati di livello enterprise disponibili nei loro data center principali. A differenza delle soluzioni di storage basate su array, che richiedono hardware dedicato in ciascun sito, Portworx offre un'archiviazione locale aggregata e software-defined su server edge compatti di Supermicro, creando una piattaforma dati resiliente e self-healing in grado di operare autonomamente, anche in caso di interruzioni di rete. Il risultato è un'elevata affidabilità e protezione dei dati di livello enterprise in ogni sito edge, con politiche di archiviazione dati uniformi e un'esperienza operativa unificata che si estende senza interruzioni dall'edge al core, fino al cloud.

"Le aziende che implementano l'IA all'edge si trovano ad affrontare un divario infrastrutturale critico: hanno bisogno di archiviazione dati e protezione dei dati di livello enterprise, ma non possono utilizzare i tradizionali sistemi basati su array in ambienti come punti vendita o stabilimenti produttivi", ha dichiarato Greg Muscarella, General Manager di Portworx by Everpure. "Insieme a Supermicro e Red Hat, offriamo una soluzione chiavi in mano e convalidata che integra i servizi Portworx su cui i clienti fanno affidamento (come una gestione uniforme, una resilienza integrata e la semplicità operativa) per scalare fino a migliaia di siti senza la necessità di competenze IT in loco".

Supermicro è leader nell'infrastruttura di edge computing, con uno dei portafogli più ampi, efficienti dal punto di vista energetico e diversificati di dispositivi e server edge, disponibili in una gamma completa di form factor. Questo consente a Supermicro di sviluppare soluzioni su misura per i casi d'uso di ciascun cliente, ottimizzando sia i costi iniziali di acquisizione sia il costo totale di proprietà (TCO).

Supermicro DCBBS offre un'infrastruttura IA completa e modulare costruita a partire da componenti e sottosistemi validati, consentendo implementazioni flessibili che spaziano da singoli server e networking fino a soluzioni rack-scale e infrastrutture per data center, inclusi software e servizi. Supermicro continua a guidare il settore con il proprio portafoglio completo di soluzioni per infrastrutture IA, consentendo alle organizzazioni di tutto il mondo di implementare data center IA scalabili, efficienti e sostenibili dal punto di vista ambientale.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, in California, Supermicro si impegna a fornire innovazioni all'avanguardia per infrastrutture IT aziendali, cloud, IA e 5G Telco/Edge. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete che offre server, intelligenza artificiale, sistemi di archiviazione, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. L'esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis favorisce ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo innovazioni di nuova generazione dal cloud all'edge per i nostri clienti globali. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per ottenere scalabilità ed efficienza, e ottimizzati per migliorare il costo totale di proprietà e ridurre l'impatto ambientale (informatica ecosostenibile). Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, attingendo a un'ampia famiglia di sistemi costruiti con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili, che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

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