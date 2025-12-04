Ultima Markets punta su FMLS:25, dando forma al suo prossimo capitolo per i trader del Regno Unito

LONDRA, 4 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Ultima Markets UK ha dato il via alla sua partecipazione al Finance Magnates London Summit con l'energia di una squadra pronta ad affrontare una nuova sfida. Dopo aver ottenuto la licenza FCA nell'agosto 2025, Ultima Markets si è presentata con fiducia all'FMLS 2025, preparandosi al lancio nel Regno Unito nel 2026.

FMLS è uno degli incontri più influenti nel settore FX e CFD, che definisce il tono della struttura del mercato, della tecnologia e delle aspettative normative nel Regno Unito. Il summit è noto per riunire alti dirigenti, broker e innovatori fintech che plasmano il settore del trading.

Presso lo stand 13 Ultima Markets ha creato un angolo molto interessante della sala espositiva con la sua attivazione ispirata al calcio, completa di una sfida virtuale e omaggi di prodotti esclusivi. I visitatori sono stati guidati attraverso l'ambiente della sua piattaforma e hanno appreso le misure di sicurezza, la struttura e la formazione che ne caratterizzeranno il lancio nel Regno Unito.

Il programma del summit ha visto anche la partecipazione di Manuel Bugatti, Regional Market Education & Analysis Lead per Ultima Markets UK, alla tavola rotonda "Piattaforme di trading nel 2026: cosa desiderano i trader, di cosa hanno bisogno i broker". Manuel ha condiviso il suo punto di vista su come si stanno evolvendo la chiarezza dell'esecuzione, il comportamento del mercato e le aspettative dei trader, offrendo una visione concreta di ciò che i broker regolamentati devono offrire in un sofisticato ambiente di trading.

"L'energia all'FMLS era incredibile", racconta Manuel. "Si poteva percepire l'entusiasmo riguardo alla direzione verso cui va il mercato del Regno Unito. Per noi questo è l'inizio di un lungo viaggio. Vogliamo offrire ai trader britannici una struttura su cui poter contare e una piattaforma basata su chiarezza e responsabilità. Le conversazioni che si svolgono qui non faranno che rafforzare la nostra attenzione mentre ci prepariamo al lancio del 2026".

Ultima Markets invita i trader e i partner del settore britannico a scoprire di più sul suo imminente lancio e a unirsi alla lista d'attesa su www.ultima-markets.co.uk.

Informazioni su Ultima Markets UK

Ultima Markets UK è un pluripremiato broker multi-asset autorizzato che offre accesso a oltre 250 strumenti CFD su forex, materie prime, indici e azioni. Il gruppo Ultima Markets è il primo broker di CFD a unirsi al Global Compact delle Nazioni Unite.

Avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapide perdite pecuniarie a causa della leva finanziaria. La maggior parte degli account dei clienti retail perde denaro quando fa trading con i CFD. Occorre valutare se si è compreso il funzionamento dei CFD e se ci si può permettere di correre l'elevato rischio di perdere denaro.

