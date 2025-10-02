VETROelite, un'impresa TricorBraun, nomina Nicola Feletto amministratore delegato

ST. LOUIS, 2 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- VETROelite, un'impresa TricorBraun, ha annunciato la nomina di Nicola Feletto al ruolo di amministratore delegato. Feletto – che sarà responsabile delle attività globali VETROelite, dando impulso alla continua crescita e innovazione dell'azienda e rafforzandone al contempo l'impegno verso la qualità, l'affidabilità e le partnership con i clienti – subentra a Daniele Feletto, che va in pensione dopo oltre 30 anni di leadership. Daniele rimarrà coinvolto nelle attività aziendali fino ad aprile 2026, sostenendo Nicola e il gruppo dirigente durante la transizione.

"La nomina di Nicola segna un momento cruciale per VETROelite", spiega Matthew Hirst, presidente TricorBraun Europe. "La sua profonda conoscenza del business, unita alla passione e alla visione, garantisce continuità e nuova energia per affrontare le sfide che si presenteranno. Siamo certi che sotto la sua guida VETROelite continuerà a crescere, trainata dall'innovazione e dai valori che ci hanno sempre contraddistinto".

Nicola Feletto è uno dei principali collaboratori di VETROelite da oltre un decennio. Inizialmente ha ricoperto il ruolo di direttore vendite per il Regno Unito, sviluppando il mercato e l'impresa da zero e stringendo partnership a lungo termine con importanti clienti. Dal 2021, successivamente all'acquisizione di VETROelite da parte di TricorBraun, Nicola, continuando a ricoprire il ruolo di direttore vendite, ha svolto un ruolo centrale nelle operazioni, diventando un punto di riferimento chiave all'interno dell'azienda.

"Sono onorato di guidare VETROelite nel suo prossimo capitolo", commenta Nicola Feletto. "Questa azienda ha una tradizione gloriosa, una cultura solida e persone di straordinario talento. Guardo con fiducia all'opportunità di svilupparla sulle fondamenta create da mio padre, Daniele, continuando a offrire un servizio eccezionale ai clienti e guidandola l'azienda un successo maggiore".

Daniele Feletto ha fondato VETROelite nel 1994, dirigendola con integrità, passione e un impegno incessante verso l'eccellenza. Sotto la sua guida VETROelite è diventata un partner di fiducia per i più importanti marchi di tutto il mondo.

Informazioni su TricorBraunFondata nel 1902, TricorBraun è leader mondiale nel settore del packaging. Sfruttiamo le dimensioni, la copertura completa e il know-how ineguagliato che vantiamo per risolvere i complessi problemi di imballaggio dei clienti e aiutarli a mantenere un vantaggio competitivo sul mercato. TricorBraun è composta da oltre 2.000 professionisti del packaging che operano in più di 100 sedi nelle Americhe, in Europa, in Asia e in Australia.

Informazioni su VETROeliteFondata nel 1994, VETROelite è un'azienda specializzata nella progettazione e distribuzione di imballaggi in vetro di alta gamma. Offre un ampio portafoglio di contenitori in vetro – bottiglie, caraffe, fiaschette e barattoli – destinati a molteplici settori: liquori, gastronomia, cosmetici, profumeria e fragranze per la casa. VETROelite supporta i clienti durante l'intero processo di sviluppo del packaging, offrendo competenza nella progettazione, opzioni di produzione flessibili e capacità di distribuzione globale. VETROelite è un'impresa TricorBraun, una delle principali realtà mondiali nel settore del packaging.

