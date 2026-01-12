circle x black
Presentato il libro “ Il sorriso ti fa bella” del Dott. Giuseppe Galullo (Autore).

12 gennaio 2026 | 14.16
San Severo (Fg), 12 gennaio 2026.Un sorriso può cambiare tutto: il modo in cui ti guardi allo specchio, come gli altri ti percepiscono e la fiducia che provi in te stesso.

Nel libro, di cui riportiamo alcuni passaggi, il Dott. Galullo, ha voluto testimoniare attraverso il racconto di alcune pazienti il disagio vissuto a causa di una dentatura imperfetta.

“Ho incontrato tante donne che per anni hanno nascosto la bocca con la mano od hanno evitato di sorridere nelle foto. Dietro a un sorriso spento ci sono spesso anni di timori ed esperienze negative dal dentista o più semplicemente la paura del dolore ”, racconta il professionista, ed è proprio a queste donne che il dottor Galullodedica il suo libro ma soprattutto, come racconta nel libro stesso, il suo lavoro nel “Centro dott. Galullo”dove un team multidisciplinare composto da chirurghi maxillo-facciali, protesisti e anestesisti opera con un approccio che unisce competenza clinica, tecnologie d’avanguardia e sensibilità umana.

Nel libro, inoltre, il professionista esamina le principali tecnologie oggi utilizzate inambito odontoiatrico: scanner 3D, fresatrici CAD/CAM e software estetici.

Parla delle attuali tecniche di implantologia.

Presenta il percorso "Sorriso in 3 Giorni®", un percorso clinico strutturato dal centro e tutelato come marchio registrato.

Un messaggio per tutte le donne.

Nel suo libro, Galullo scrive: “Il sorriso è la forma più pura di autostima. Non è mai troppo tardi per ritrovarlo”.“Il Sorriso ti fa Bella” raccoglie storie vere di donne che hanno superato la paura e scelto di cambiare. È un invito a volersi bene, a prendersi cura di sé e a credere che ogni trasformazione inizi da dentro.

Dove trovare il libro

"Il Sorriso ti fa Bella" è disponibile su Amazon, IBS, La Feltrinelli e presso il Centro Dr. Galullo a San Severo (FG) .

www.centrogalullo.com

info@centrogalullo.com

