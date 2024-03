Prof. Francesco Petrino, Snarp: "Una Finanziaria Sociale Salva Case per aiutare le vittime delle aste immobiliari"

Sono circa 320 mila le persone colpite in Italia dalla vendita della casa all'asta. Il Centro Studi di Informazione Giuridica del Sindacato nazionale Antiusura Riabilitazione Protestati ha avanzato una proposta concreta al Governo

Roma, 12 marzo 2024. Creare una Finanziaria Sociale Salva Case che anticipi le somme per acquisire in blocco i crediti ipotecari cartolarizzati dalle banche e renda così concreto e reale il diritto costituzionale alla casa di abitazione e al lavoro. E' questo il fulcro della proposta avanzata dallo Snarp, il sindacato nazionale Antiusura Riabilitazione Protestati, al Governo italiano. Il progetto nasce da un'attenzione e un monitoraggio continuo attivo dal 1995 per tutelare i diritti di consumatori, cittadini, professionisti, imprenditori ed artigiani incorsi in protesti e per prevenire e combattere l'usura e gli abusi del sistema bancario e finanziario.

"Nei tribunali italiani - spiega il professor Francesco Petrino, docente di Diritto bancario, Economia etica e Sovranità bancaria e presidente di Snarp - già nel 2020 risultavano incardinate oltre 250.000 esecuzioni immobiliari ma nell'ultimo triennio, a causa dell'epidemia di Covid, della guerra in Ucraina e dell'aumento vertiginoso dei prezzi si sono aggiunte altre 70.000 nuove procedure che hanno elevato a 320.000 i potenziali cittadini che si apprestano a divenire vittime espropriate per la vendita della propria casa all'asta, con l'evidente rischio di finire per strada insieme ai propri famigliari, stimati in oltre un milione. Sono dati drammatici che non possono lasciare indifferenti".

La situazione della vendita delle case all'asta è paradossale e non aiuta certamente chi si trova in situazione di difficoltà economica. "Sì è vero — conferma il professor Petrino — perché le svendite all'asta avvengono per lo più a prezzi molto più bassi del valore di stima degli immobili, col risultato che il ricavato della vendita nella maggior parte dei casi è insufficiente a soddisfare il debito azionato gravato di interessi, more, spese di esecuzione e costi legali, così che i malcapitati e le loro famiglie, oltre che spogliati di tutti i loro beni, rimangono debitori a vita per la differenza non coperta dalla espropriazione giudiziaria". E' per ovviare a questa situazione che Snarp, che già in passato ha promosso numerose iniziative di legge, ha raccolto elementi per la realizzazione di un " Dossier Economico — Legislativo" per proporre al Governo la creazione di una Divisione Sociale Nazionale per il salvataggio delle Case sotto esecuzione in ognuna delle regioni italiane.

