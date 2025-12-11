Promozioni speciali di Dangbei sui proiettori 4K in Italia: offerte natalizie con sconti fino al 26,7%

In esclusiva su Amazon.it, dal 9 al 23 dicembre 2025: proiettori 4K per Home Cinema di alta gamma e portatili con risparmi fino a 400 €

MILANO, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, marchio leader nel settore dei proiettori domestici smart, sta lanciando le promozioni natalizie su Amazon.it con sconti fino al 26,7% sui suoi modelli 4K e portatili più popolari. Dal 9 al 23 dicembre 2025, i clienti italiani potranno rinnovare i propri soggiorni per le serate dedicate ai film natalizi, le partite di calcio e le feste di Capodanno con proiezioni su grande schermo a prezzi ridotti.

Proiettori laser 4K per Home Cinema

Dangbei DBOX02 - Proiettore laser 4K ALPD con Google TV e Netflix

DBOX02 è il proiettore laser 4K ALPD di punta di Dangbei e offre fino a 2450 lumen ISO per immagini luminose fino a 200 pollici, anche in presenza di luce ambientale. Grazie all’integrazione di Google TV e di Netflix con licenza, è possibile accedere direttamente alle app di streaming senza necessità di dispositivi o cavi aggiuntivi.

Dangbei DBOX02 Pro - Proiettore laser 4K con supporto cardanico flessibile

DBOX02 Pro aggiunge un supporto cardanico e una mappatura dei toni perfezionata alla piattaforma DBOX02, rivolgendosi agli utenti che desiderano un posizionamento più semplice e una qualità ottimizzata dell’immagine laser.

Dangbei MP1 Max - Proiettore ibrido 4K Tri-Laser + LED

MP1 Max utilizza una sorgente luminosa ibrida Tri-Laser + LED per offrire 3100 lumen ISO e prestazioni cromatiche di livello cinematografico, il che lo rende adatto a soggiorni luminosi e schermi di grandi dimensioni. Con Google TV e Netflix integrati, diventa il principale centro di intrattenimento per film, concerti e giochi.

Proiettori portatili e per uso quotidiano

Dangbei Atom - Proiettore laser ultrasottile

Atom offre una risoluzione 1080p, 1200 lumen ISO, supporto HDR10 e immagini fino a 180 pollici in un corpo sottile e leggero che entra in una borsa o su uno scaffale stretto. Con Google TV e Netflix, funziona bene come proiettore flessibile per appartamenti, camere da letto o case vacanza.

Dangbei Freedo - Proiettore portatile 1080p con batteria integrata

Freedo è progettato per la visione su dispositivi mobili: proiezioni sul balcone, serate cinema improvvisate o partite proiettate in stanze diverse. È dotato di risoluzione 1080p, 450 lumen ISO, una batteria integrata per circa 2,5 ore di riproduzione e un supporto regolabile con angolo di inclinazione di 165° per la proiezione dal pavimento al soffitto.

Dangbei N2 mini - Proiettore compatto 1080p per camere da letto e appartamenti per studenti

N2 mini combina un telaio compatto, una risoluzione nativa di 1080p e un supporto inclinabile a 190° che consente agli utenti di posizionarlo su un comodino per la proiezione su pareti o soffitti. Grazie all’integrazione di Netflix è la soluzione ideale per i piccoli appartamenti e le stanze degli studenti.

Offerte natalizie su Amazon.it

Tutte le offerte sono disponibili esclusivamente su Amazon.it dal 9 al 23 dicembre 2025.Dai classici film natalizi alle partite di Serie A e alle feste di Capodanno, i proiettori Dangbei portano l’intrattenimento su grande schermo nelle case degli italiani a un prezzo natalizio per un periodo limitato.

