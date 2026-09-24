Promuovere la chiarezza: Mars lancia il Pet Adoption Resource Hub, sulla scorta di una nuova ricerca che rivela ciò che frena gli adottanti

LONDRA, 24 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Una nuova ricerca di Mars rivela che l'incertezza sul background di un animale e la mancanza di consulenza di esperti possono scoraggiare i potenziali adottanti di animali domestici, evidenziando un bisogno fondamentale di assistenza durante il percorso di adozione.

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Lanciato prima del 2026 Mars Global Adoption Weekend, lo studio si basa sul Mars State of the Pet Homelessness Project approfondendo la comprensione delle barriere che le persone affrontano quando valutano l'adozione di animali domestici e come queste possono essere superate per aiutare più animali domestici a trovare e restare con persone amorevoli.

Intervistando più di 26.000 persone in 14 Paesi, la ricerca ha rilevato che sebbene il 58% degli attuali proprietari di animali domestici non abbia adottato il proprio animale domestico, quasi uno su tre (28%) ha espresso il desiderio di adottare in futuro, a condizione di poter ricevere la giusta guida e la giusta assistenza.Affrontare con fiducia la realtà dei fattiTra coloro che valutano l'adozione, le preoccupazioni più comuni derivano dal non disporre di determinate informazioni, tra cui la storia medica ignota (33%), il background comportamentale (27%) e la compatibilità domestica (25%).

Lo studio evidenzia anche un'opportunità per una maggiore esperienza e assistenza in materia nutrizionale. Con il 71% degli adottanti che cambiano la dieta del loro animale domestico dopo che questo ha lasciato il rifugio, l'assistenza specialistica può svolgere un ruolo importante nell'aiutare i proprietari di animali domestici ad affrontare la transizione e a garantire che i loro animali domestici ricevano una nutrizione appropriata, completa ed equilibrata in modo sicuro e informato. La veterinaria ed esperta di nutrizione e scienze della salute degli animali domestici - Esther Bijsmans, DVM, PhD Mars Pet Nutrition commenta: "Adottare un animale domestico è un'esperienza emozionante e gratificante, ma la guida pratica è fondamentale per costruire fiducia e aiutare gli animali domestici e i loro proprietari a vivere insieme.Quando accolgono a casa un nuovo animale domestico, incoraggiamo i proprietari di animali domestici a seguire la regola 3-3-3: per i primi tre giorni si tratta di aiutare un nuovo animale domestico a sentirsi al sicuro, le prime tre settimane prevedono l'istituzione di routine, l'apprendimento della dinamica domestica e la costruzione di fiducia; ed entro tre mesi, la maggior parte degli animali domestici avrà iniziato ad ambientarsi. La pazienza e la creazione di legami svolgono un ruolo centrale.

Anche la nutrizione svolge un ruolo vitale nel benessere generale di un animale domestico. Un errore comune è quello di cambiare cibo troppo rapidamente. Al contrario, occorre passare gradualmente a una nuova dieta nell'arco di 7-10 giorni per favorire una sana digestione e aiutare gli animali domestici ad adattarsi comodamente".

Promuovere la chiarezza per un'adozione responsabile

Per contribuire a fare chiarezza sull'adozione di animali domestici, l'azienda lancia un nuovo Mars Adoption Hub online che offre consulenza fornita da esperti, tra cui il Waltham Petcare Science Institute, e risorse pratiche per l'assistenza precedente e successiva all'adozione.

Con la giusta assistenza, la gratificazione per l'adozione di un animale domestico è evidente: i proprietari di animali domestici citano il vedere un animale domestico adottato rilassarsi e mettersi a proprio agio nella loro casa (43%) e sentirsi parte della famiglia (41%) come i traguardi più appaganti dell'adozione.Anthony Guerrieri, Vicepresidente, Corporate Affairs, Pet Nutrition, Mars commenta: "Portare a casa un animale domestico dovrebbe essere un traguardo emozionante, non sovraccaricante. Ciò che da questa ricerca emerge chiaramente è che le persone hanno il coraggio di adottare, ma spesso si chiedono a posteriori se possiedono il know-how. Fornendo alle famiglie una guida chiara e affidabile fin dal primo giorno e sostenendo i rifugi attraverso il nostro Mars Global Adoption Weekend, vogliamo eliminare ogni incertezza legata all'adozione e aiutare le persone a sentirsi completamente sicure di portare a casa un nuovo animale domestico".

Impatto globale, azione locale

Sulla base dell'incredibile successo dello scorso anno, il 2026 Mars Global Adoption si espanderà in oltre 30 Paesi, aiutando più animali domestici a trovare casa. Pronti ad adottare? Visitate il centro di adozione per trovare i rifugi aderenti nel corso del Global Adoption Weekend e accedere alle risorse per aiutarvi a prepararvi alla vita con il vostro nuovo animale domestico.Note per i redattori

Informazioni su Mars, Incorporated

Mars, Incorporated è guidata dalla convinzione che il mondo che vogliamo domani inizi con il modo in cui facciamo affari oggi. Sulla base delle vendite nette combinate di Mars e Kellanova 2025, ora siamo un'azienda a conduzione familiare da 65 miliardi di dollari, con un portafoglio diversificato di spuntini e prodotti alimentari di qualità che deliziano milioni di persone ogni giorno, e prodotti e servizi veterinari leader per la cura degli animali domestici a sostegno degli animali domestici in tutto il mondo. Produciamo alcuni dei marchi più amati al mondo, tra cui ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, M&M'S®, SNICKERS®, EXTRA®, Pringles®, Cheez-It® e BEN'S ORIGINAL™. Le nostre reti internazionali di ospedali per animali domestici, tra cui BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ e ANICURA™, comprendono assistenza veterinaria preventiva, generale, specializzata e di emergenza, e la nostra attività globale di diagnostica veterinaria ANTECH® offre capacità rivoluzionarie nella diagnostica degli animali domestici. I Cinque Principi di Mars - Qualità, Responsabilità, Mutualità, Efficienza e Libertà - ispirano i nostri circa 170.000 Associati ad agire ogni giorno per contribuire a creare un mondo migliore per le persone, gli animali domestici e il pianeta.

Riferimenti:

¹La ricerca è stata condotta da Censuswide su un campione di 26.002 Consumatori generali nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda, Brasile, Messico, India, Polonia, Filippine, Canada, Italia e Giappone (18+). I dati sono stati raccolti tra il 16.07.2026 e il 29.07.2026. Censuswide è membro della Market Research Society (MRS) e del British Polling Council (BPC) e firmatario del Global Data Quality Pledge. Ci atteniamo al Codice di condotta MRS e ai principi ESOMAR.

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