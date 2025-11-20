circle x black
Pudong lancia un video promozionale globale per promuovere una cooperazione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte

20 novembre 2025 | 01.11
SHANGHAI, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il 14 novembre, l'Investment Promotion Service Center of Shanghai Pudong New Area (Centro servizi per la promozione degli investimenti della zona di Pudong, Shanghai), ha lanciato a livello mondiale il video promozionale "Infinite Magnetic Force, Win-Win in Pudong" (Forza magnetica infinita, vantaggi per tutti a Pudong), invitando il mondo a unirsi, condividere opportunità di sviluppo e creare un futuro luminoso.

Per il video:https://vod-xhpfm.xinhuaxmt.com/NewsVideo/202511/c664de12d66a41c9822c561cf90f6b64.mp4

Il 2025 è l'anno della promozione degli investimenti a Pudong. La nuova area ha completato con successo le sue attività annuali per favorire investimenti e servizi alle imprese. Basandosi sul sistema di promozione degli investimenti "1+38+X" e aderendo al principio di "coordinamento globale senza sostituzione", Pudong continua a rafforzare il messaggio "vantaggi per tutti a Pudong".

Negli ultimi anni, l'enorme mercato consumer cinese e la crescente domanda dei consumatori hanno attirato l'attenzione costante delle imprese globali. Come finestra chiave per l'apertura della Cina a livello globale, Pudong è da tempo una meta che attira investimenti e una delle scelte principali delle multinazionali per la configurazione globale delle catene industriali, di approvvigionamento e innovazione.

La classifica delle 100 migliori imprese con investimenti esteri a Shanghai, pubblicata il 12 novembre, ha evidenziato l'ingresso di 265 imprese con investimenti esteri in quattro categorie: reddito operativo, volume totale delle importazioni e delle esportazioni, contributo fiscale e creazione di posti di lavoro, 7 in più rispetto all'anno precedente. Tra questi, la zona pilota di libero scambio della Cina (Shanghai) ha dimostrato essere un centro di investimento con un "effetto magnetico" sempre più prominente. Le imprese estere in settori chiave, come la biomedicina e la finanza, hanno ottenuto risultati eccellenti, dimostrando il forte appeal di Shanghai come meta di preferenza per gli investimenti.

Fonte: Investment Promotion Service Center of Shanghai Pudong New Area

Recapito solo per i media. Referente: Sig.ra Xu, tel.: +86-10-63074558

