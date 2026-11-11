Retail: Columbia rafforza presenza in Italia, nuovo negozio a Oriocenter

Columbia Sportswear rafforza la propria presenza nel mercato italiano con l'apertura di un nuovo punto vendita a Oriocenter, il centro commerciale di Orio al Serio, alle porte di Bergamo. Lo store, inaugurato il 5 novembre, si estende su una superficie di 127 metri quadrati e rientra nella strategia di espansione del marchio statunitense specializzato in abbigliamento e calzature outdoor.

L'operazione è stata realizzata in collaborazione con Gallery Holding, gruppo italiano attivo nella distribuzione e gestione di punti vendita per marchi internazionali, con una rete di oltre 170 negozi sul territorio nazionale. La nuova apertura consolida la partnership tra le due realtà e punta a intercettare sia la clientela locale sia i flussi internazionali legati alla vicinanza con l'aeroporto di Bergamo.

Il negozio ospita le collezioni di abbigliamento tecnico, calzature e accessori del marchio fondato nel 1938 a Portland, negli Stati Uniti. Per Columbia, l'investimento rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della propria rete distributiva in Italia, considerata uno dei mercati strategici per lo sviluppo europeo.

«I consumatori italiani riconoscono il valore della nostra proposta», ha dichiarato Francesca Busetto, Regional Director Europe South per Columbia e Sorel, sottolineando l'obiettivo del gruppo di ampliare la propria presenza nel segmento outdoor.

Per Giorgia Cantarelli e Federico Libenzi, alla guida di Gallery Holding, l'apertura segna l'avvio di un percorso di collaborazione destinato a svilupparsi nei prossimi anni.

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