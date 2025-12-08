Roberto Vidori, I Crociati Dell’Efficienza Energetica: il Bestseller su come determinazione, innovazione e strategie mirate portano a un successo duraturo

Milano, 09.12.2025 – A volte, pensiamo che il successo sia riservato solo a chi parte avvantaggiato. La verità è che, ogni giorno, imprenditori e professionisti affrontano grandi ostacoli: incertezza economica, concorrenza spietata, solitudine professionale, errori che costano cari. Molti si arrendono, convinti che non ci sia una via d’uscita. Eppure, c’è chi riesce a reinventarsi, trasformando le difficoltà in opportunità di crescita.

Per tutti coloro che desiderano superare gli ostacoli professionali trasformandoli in opportunità di crescita, esce oggi il libro di Roberto Vidori “I CROCIATI DELL’EFFICIENZA ENERGETICA. Come Valorizzare Formazione, Collaborazione E Passione Per Eccellere Nel Business” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori l’importanza della formazione, della collaborazione e della passione nel mondo del business.

“Il mio libro è il racconto di una vita vissuta tra innovazione, visione imprenditoriale e resilienza, dagli inizi come venditore fino alla creazione di una rete di imprese in franchising legate all’efficienza energetica” afferma Roberto Vidori, autore del libro. “Il focus, ora, è su come rendere accessibile la riqualificazione energetica e strutturale dei condomini, grazie a squadre operative di aziende e professionisti dislocati in varie zone d’Italia”.

Questo libro condivide un’esperienza imprenditoriale autentica, fatta di successi e cadute, intuizioni e relazioni. Un mezzo quindi per trasmettere valori, stimoli e strumenti utili a chi vuole mettersi in gioco nel mondo dell’impresa, specialmente nel settore dell’efficienza energetica.

“La storia di Roberto Vidori è la chiara dimostrazione che l’innovazione nasce dalla visione e dal metodo” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’autore ha scelto di raccontare, attraverso la propria storia personale e professionale, casi reali, strumenti collaudati e percorsi replicabili da cui trarre ispirazione, per dar vita a qualcosa di importante”.

“Ho deciso di affidarmi a Bruno Editore perché è una casa editrice specializzata in storie di valore, con un approccio concreto alla divulgazione di esperienze imprenditoriali” conclude l’autore. “Ho trovato in Giacomo Bruno il partner ideale per portare la mia storia al pubblico giusto, con un taglio motivazionale e formativo”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3Lm4eCw

Roberto Vidori, imprenditore e innovatore, ha dedicato la sua carriera all’efficienza energetica. Partito da origini umili e da un settore legato ai gadget promozionali, ha cambiato modello di business, prima in Errevi e poi in Domotecnica, nel campo della termoidraulica, fino a raggiungere 13.000 clienti e 1.300 affiliati in tutta Italia. In oltre cinquant’anni di esperienza, ha supportato la crescita imprenditoriale degli artigiani, indirizzandoli verso la nuova figura professionale di “Specialisti del risparmio energetico”. Oggi, con Soluzioni EPC, continua a sviluppare strategie per un futuro più sostenibile partendo dal mondo dei condomini, con l’obiettivo di rendere la riqualificazione accessibile a tutti. Sito web: https://econdominio.eu/

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

Contatti:

Bruno Editore

info@brunoeditore.it

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Bruno Editore