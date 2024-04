Run For Autism 2024, Entain corre al fianco di Progetto Filippide

I dipendenti Entain impegnati in prima linea a supporto dell’associazione, insignita del CSR Award.

Roma, 9 aprile 2024 – Si è svolta domenica lungo le strade della Capitale, la dodicesima edizione della Run For Autism, l’unica gara podistica interamente dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi dello spettro autistico non solo in Italia, ma anche in Europa. Ideata da Progetto Filippide nel 2012, è una corsa integrata dove gli atleti con spettro autistico corrono con altri runners senza alcuna distinzione di pettorale o categoria.

In occasione di questo evento significativo, non è mancato il fattivo appoggio di Entain e dei suoi dipendenti al fianco di Progetto Filippide: 27 dipendenti e amici hanno infatti partecipato correndo la non competitiva di 10 km o la stracittadina di 5 km.

L’associazione è stata premiata lo scorso dicembre per il secondo anno consecutivo nell’ambito del CSR Award della Fondazione Entain. Il premio sostiene le organizzazioni del terzo settore in tutta Italia finanziando progetti di inclusione sociale con particolare attenzione allo sport, alla tecnologia e alla tutela dell'ambiente.

“È per noi sempre fonte di grande orgoglio essere al fianco delle ragazze e dei ragazzi del Progetto Filippide in una giornata di sport e festa.” ha commentato Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia. “La Run For Autism ci ricorda ancora una volta lo straordinario valore sociale dello sport, e rispecchia in toto il fine del nostro CSR Award. Continueremo a promuovere la pratica sportiva, cercando di far emergere le abilità e le competenze di ciascuno, affinché tutti possano sfruttare al meglio le proprie potenzialità per giungere insieme al traguardo dell’inclusione”.

Entain

Il Gruppo Entain PLC, quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), è leader internazionale nel settore dell’intrattenimento che opera nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 30.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 140 licenze in oltre 40 paesi.

In Italia il gruppo impiega direttamente 450 dipendenti e, attraverso la propria rete di punti vendita, occupa indirettamente oltre 5.000 persone sull’intero territorio nazionale.

Fondazione Entain

La Fondazione Entain è un’organizzazione no-profit istituita nel 2019 per coordinare e sostenere le attività di CSR del Gruppo Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a donare 100 milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi paesi legati allo sport e non.

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali:

• a sostegno dello sport, come strumento di crescita e di inclusione

• nei territori, per la realizzazione di progetti di forte impatto sia ambientale che sociale all’interno delle comunità in cui opera

• per la promozione dell’innovazione, come nella natura di una realtà tecnologica, anche per lo sviluppo di soluzioni a tutela della salute mentale delle persone

PROGETTO FILIPPIDE (Cagliari)

L’associazione Filippide, affiliata alla Fisdir, riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico e dall’ONU, svolge attività di allenamento e preparazione a competizioni sportive di soggetti autistici e con sindromi rare ad esso correlate.