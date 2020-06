Health Italia apre 4 nuovi Shop Center della Salute e avvia il primo franchising con Health Point Spa

Formello (RM), 6 giugno 2019 - La nuova generazione di Health Point, dedicati al Benessere e alla Prevenzione, verrà lanciata il 7 giugno in contemporanea sulle provincie di Monza e Brianza, Bologna e Roma, mentre la settimana successiva è prevista l’inaugurazione dedicata al primo Center in Franchising ad Arezzo, in Toscana.

Health Italia SpA, PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, tra le più grandi realtà indipendenti del mercato italiano che operano nella Sanità Integrativa, comunica che il 7 giugno a Roma, Bologna, Vimercate (MB) e il 14, per la prima volta nella modalità del Franchising, ad Arezzo, verranno inaugurati, per conto della controllata (100%) Health Point SpA, i nuovi Center: spazi dedicati alla salute, al benessere e all’innovazione di tutto quel che riguarda la cura della persona.

Denominati “Shop Center della Salute”, i nuovi Health Point rappresentano un importante e innovativo canale di distribuzione per il Gruppo Health Italia, capace di racchiudere un considerevole insieme di prodotti e servizi che sono il frutto di accurati studi e ricerche scientifiche condotte in questi anni.

L’obiettivo di Health Point SpA è quello di creare sinergie all’interno di tutte le Aziende del Gruppo, attraverso la creazione di un sistema sostenibile e coerente con gli obiettivi economici espressi nel Piano Industriale che prevede una crescita dei ricavi fino a 60 Milioni di Euro per il 2020; inoltre con il Centro di Arezzo prende ufficialmente il via la rete di Health Point in franchising, per la quale si sono registrate molteplici richieste nel corso della fase di avviamento e di consolidamento del Progetto.

All’interno dei nuovi Health Point, oltre ai servizi già erogati da Health Point, saranno integrate e ampliate le linee di prodotto, come una linea completa di cosmeceutici, solari e prodotti per la bellezza a marchio Dolomitika; nuovi innesti per i nutraceutici ed i dispositivi medici della controllata Health Pharma SpA; la gamma completa dei test genetici predittivi erogati dalla partecipata StemWay Biotech LTD, una linea dedicata di acque minerali altamente alcaline a marchio Pradis e alte importanti integrazioni e innovazioni, quale la vendita diretta di alcuni device tecnologici utilizzati in telemedicina.

Il presupposto strategico del progetto si fonda sulla consapevolezza che il mercato dell’assistenza sanitaria debba operare con modelli tecnologicamente avanzati e servizi integrati che garantiscano ampia fruibilità ai cittadini in coerenza con la mission del gruppo.

Le nuove aperture contribuiranno a conseguire gli obiettivi del progetto gestito tramite Health Point SpA che, come espresso all’interno delle linee guida del piano industriale relativo al triennio 2018-2020, prevedono l’apertura di almeno 20 Health Point entro la fine dello stesso triennio.

L’Amministratore Delegato di Health Point SpA, Silvia Fiorini, ha espresso entusiasmo per le nuove aperture previste in Giugno e per il nuovo Concept: “Siamo molto soddisfatti dell’interesse generato nei confronti delle persone e abbiamo deciso di continuare ad investire nel progetto, non solo aumentando il numero di sedi sul territorio, ma anche e soprattutto ampliando considerevolmente le soluzioni presenti all’interno dei nostri centri; inoltre è con orgoglio che, dopo un’accurata fase di analisi e studio, possiamo soddisfare la prima richiesta, tra le tante ricevute, di un’apertura in forma di franchising.”

Per maggiori informazioni:

Health Point S.p.A.

Servizio Marketing

Michela Dominicis

Tel. +39 347 6366566

Mail: press@healthitalia.it

Health Italia S.p.A.

Investor Relations

Livia Foglia

Tel. +39 3481465205

Mail: investor@healthitalia.it

EnVent Capital Markets Ltd

Nomad e Global Coordinator

Paolo Verna

Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841

Mail: pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Health Italia S.p.A. www.healthitalia.it

Health Italia S.p.A. è una società italiana che opera nel mercato della promozione di soluzioni di sanità integrativa e sostitutiva e si propone di fornire, per il mercato Italiano, servizi innovativi che migliorino la qualità e l’accessibilità ai servizi sanitari all’individuo mediante la divulgazione dei principi mutualistici, la promozione dell’allargamento della base sociale e l’adesione a Società di Mutuo Soccorso e ai relativi Sussidi Sanitari. Inoltre eroga formazione e offre consulenza professionale a Fondi Sanitari, Casse di Assistenza Sanitaria e Società di Mutuo Soccorso, oltre a gestire piani di welfare aziendale in modalità Flexible Benefit tramite piattaforma proprietaria ed altri servizi di welfare per imprese ed enti. Il Gruppo Health Italia è inoltre attivo nell’erogazione di prestazioni sanitarie presso proprie strutture e nella produzione e distribuzione di prodotti nutraceutici e cosmeceutici. Health Italia S.p.A. ha ottenuto la qualifica di “PMI innovativa” dalla Camera di Commercio di Roma.