I prodotti Ebrand al Grande Fratello Vip 2020

Ormai è noto, i prodotti di Ebrand Italia sono al Grande Fratello Vip 2020. A disposizione dei concorrenti, per i tre mesi di permanenza nella casa, centinaia di prodotti a marchio Ebrand. Curiosi di scoprire quali?

Nella zona bagno vi sarà tutta la linea Hair and Body, una gamma completa di prodotti biologici certificati per corpo e capelli: bagnodoccia, saponi naturali, detergente intimo, deodoranti naturali. Rigorosamente formulati con materie prime biologiche, studiati per tutte le esigenze dell’igiene e della cosmesi quotidiana.

Per la zona solarium e per regalare ai concorrenti l’abbronzatura perfetta l’azienda proporrà tutta la linea solare “Aloha” Ebrand Cosmetics, completa di tre emulsioni spray protettive waterproof, due attivatori di abbronzatura tra cui il nuovissimo attivatore “super bronze”, un latte dopo sole e persino dei lips care per proteggere le labbra dall’esposizione ai raggi uv.

Nelle ultime edizioni la casa più spiata d’Italia è dotata di un centro estetico spa, qui i concorrenti potranno testare Advance Pro, la prima linea di cosmetici bio made in italy certificata AIAB riservata a centri estetici. La cabina del Grande Fratello accoglierà gli espositori Ebrand Italia con all’interno creme da massaggio, fanghi per ogni tipo di trattamento, oli, scrub, maschere per il viso e tanto altro. Sempre nell’area spa i Vip potranno essere coccolati e avvolti dai trattamenti Biocromia, nuova punta di diamante della cosmetica firmata Ebrand.

Infine, ogni concorrente avrà il proprio kit quotidiano comprendente i prodotti della linea domiciliare Advance Pro e quindi latte detergente, tonico viso, crema viso, sieri, maschere, scrub viso e olio per il corpo.

Questa coraggiosa scelta da parte di Ebrand Italia verrà sicuramente apprezzata anche da tutti i clienti dell’azienda, in quanto molti centri estetici in Italia vedranno i propri prodotti 24 ore su 24 in uno dei canali Mediaset più amati.

Questa, inoltre, sarà sicuramente una grande occasione anche per chi non conosce il marchio; gli spettatori potranno infatti acquistare i prodotti Advance Pro rivolgendosi al proprio centro estetico di fiducia e tutti gli altri visitando il sito www.ebranditalia.com .

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.ebranditalia.com/

Responsabilità editoriale: Img Solutions srl per Ebrand Italia