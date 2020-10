Primo Intervento Di Impianto Cocleare Totalmente Impiantabile In Europa

INNSBRUCK, Austria, 19 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- MED- EL, leader nelle soluzioni impiantabili per l'udito, segna una nuova e rivoluzionaria pietra miliare nella sua lunga storia di innovazioni tecnologiche. Lo scorso 24 settembre ha avuto luogo il primo intervento chirurgico in Europa con un innovativo impianto cocleare completamente impiantabile internamente (TICI). L'operazione è stata effettuata dal Prof. Dr. Philippe Lefebvre, capo del Dipartimento di Otorinolaringoiatria del Centro Ospedaliero Universitario di Liegi e Professore all'Università di Liegi (Belgio), nell'ambito di uno studio di fattibilità.

L'aspettativa è che il TICI possa offrire agli utenti un udito eccezionale, con un comfort ancora maggiore. Tuttavia, ci vorranno diversi anni prima che riceva l'approvazione sul mercato.

La prima persona in Europa a ricevere un impianto cocleare completamente impiantabile è stato un giovane uomo con una perdita uditiva prossima al grado profondo. I sistemi di impianto cocleare (CI), che sostituiscono le parti non funzionanti dell'orecchio e stimolano elettronicamente il nervo acustico, sono da lungo tempo il trattamento standard per chi soffre di perdita uditiva da grave a profonda. Attualmente sono costituiti da un impianto interno che viene posizionato chirurgicamente sotto la pelle e da un processore audio che viene indossato esternamente, dietro l'orecchio. Il processore audio contiene il microfono necessario per captare il suono e l'alimentatore.

"I nostri impianti cocleari hanno aiutato centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo a sentire e ne hanno migliorato la qualità di vita. Molti utenti hanno espresso il desiderio di un IC che funzioni senza un componente esterno dietro l'orecchio, invisibile e funzionante anche durante il sonno", afferma la Dott.ssa Ingeborg Hochmair, fondatrice e CEO di MED-EL.

Gli impianti cocleari totalmente impiantabili rappresenteranno la tecnologia più innovativa e sofisticata nel campo delle soluzioni uditive. Il TICI contiene, in un unico dispositivo sottopelle, tutti i componenti interni ed esterni di un sistema di impianto cocleare, compreso il processore audio, il microfono e l'alimentatore.

"La nostra missione è quella di superare la perdita dell'udito come barriera alla comunicazione e alla qualità della vita. Per decenni, il nostro Dipartimento di Ricerca e Sviluppo si è basato su una stretta collaborazione interdisciplinare con cliniche e dipartimenti universitari. Queste collaborazioni ci permettono di far progredire continuamente la tecnologia e le soluzioni per le persone affette da perdita uditiva. Lo sviluppo di un dispositivo totalmente impiantabile è stato al centro della ricerca MED-EL per molti anni. Sono molto orgogliosa del nostro team di esperti, che ha lavorato con creatività e scrupolosità per oltre un decennio allo sviluppo di questo dispositivo, unico nel suo genere", spiega la Dott.ssa Hochmair.

Con il primo impianto TICI, MED-EL ha confermato ancora una volta la sua posizione leader nel campo degli impianti uditivi. L'azienda internazionale, con sede in Austria, ad Innsbruck, è conosciuta per la sua grande attenzione alla ricerca e sviluppo e per il costante superamento dei confini tecnologici a beneficio dei propri utenti.

È stato il Prof. Philippe Lefebvre, capo del Dipartimento di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Universitario di Liegi e Professore all'Università di Liegi, ad eseguire la prima chirurgia TICI in Europa. Si tratta di uno dei maggiori esperti in implantologia uditiva, con un'ampia esperienza nella tecnologia dei microfoni impiantabili. "Abbiamo testato l'impianto dopo l'intervento e siamo felici che tutto funzioni come previsto. La moderna tecnologia di impianto cocleare si è evoluta ad un ritmo impressionante, dando risultati uditivi eccezionali. Il TICI è una pietra miliare nel campo degli impianti cocleari. Poter integrare tutti i componenti all'interno di un unico dispositivo sottocutaneo è stata infatti l'ambizione alla base dell'impianto cocleare sin dall'inizio", sottolinea il Prof. Lefebvre.

Nell'ambito dello studio di fattibilità clinica, nei prossimi due mesi seguiranno altri interventi chirurgici con impianto cocleare totalmente impiantabile, a Liegi e Monaco di Baviera.

A proposito di MED-EL

MED-EL Medical Electronics, leader mondiale nelle soluzioni per l'udito, è guidata dalla missione di superare la perdita dell'udito come barriera alla comunicazione. L'azienda austriaca, di proprietà privata, è stata co-fondata dai pionieri del settore Ingeborg ed Erwin Hochmair, la cui ricerca rivoluzionaria ha portato allo sviluppo del primo impianto cocleare multicanale microelettronico (CI) al mondo, che è stato impiantato con successo nel 1977 e ha posto le basi per quello che oggi è conosciuto come il moderno IC. Ciò ha gettato le basi per la crescita di successo dell'azienda che, dopo l'assunzione dei primi dipendenti nel 1990, ad oggi conta oltre 2.200 dipendenti e 30 sedi in tutto il mondo.

MED-EL offre la più ampia gamma di prodotti per il trattamento di tutti i tipi di perdita dell'udito, consentendo a persone in 124 paesi di poter sentire e beneficiare del dono dell'udito, grazie all'aiuto di un dispositivo MED-EL. Le soluzioni uditive di MED-EL comprendono sistemi di impianti cocleari e per orecchio medio, un sistema uditivo impiantabile a stimolazione elettroacustica (EAS), un sistema combinato di impianti di stimolazione acustica, impianti uditivi del tronco encefalico cerebrale e dispositivi a conduzione ossea chirurgici e non chirurgici.

www.medel.com

