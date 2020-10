I leader mondiali si uniscono in risposta al COVID-19

Health: A Political Choice – Act Now, Together (Salute: una scelta politica – agire ora, insieme)

La pandemia di COVID-19 ha comportato disagi e sfide globali senza precedenti. Ha evidenziato e ampliato le lacune esistenti nella copertura sanitaria universale e ha messo in luce la necessità pressante di servizi sanitari essenziali di alta qualità per tutti, a titolo gratuito.

'Health: A Political Choice – Act Now, Together' invita i leader mondiali a unirsi nella loro risposta alla pandemia di COVID-19 e ad altre minacce imminenti e a lungo termine per la salute della popolazione e per l'economia globale. Si tratta dell'ultimo di una serie di titoli prodotti in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il primo dei quali è stato 'Health: A Political Choice', un appello alla copertura sanitaria universale.

Il prestigioso gruppo di autori di quest'anno comprende Amina J. Mohammed, Vice segretario generale dell'ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore generale dell'OMS, e il Presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa.

La pubblicazione si concentra su cinque aree chiave:

Il Dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato: "Mai come oggi abbiamo avuto così chiaro che la salute è una scelta politica ed economica. Negli ultimi 20 anni, i Paesi hanno investito molto nella preparazione agli attacchi terroristici, ma relativamente poco nella preparazione all'attacco di un virus che, come ha dimostrato la pandemia di COVID-19, può essere molto più letale, dirompente e costoso.

"Questa non sarà l'ultima pandemia. Ma quando arriverà la prossima, il mondo dovrà essere pronto. Una parte dell'impegno di ogni Paese a rimettersi in piedi al meglio deve quindi risiedere nella salute pubblica, come investimento per un futuro più sano e più sicuro". Il video è disponibile all'indirizzo

https://we.tl/t-tSP8H2o0mS

'Health: A Political Choice – Act Now, Together' è una pubblicazione ufficiale del Global Governance Project, realizzata in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il Global Governance Project è un'iniziativa congiunta tra GT Media Group, una società editoriale con sede a Londra, il Global Governance Program con sede presso la Munk School of Global Affairs and Public Policy presso l'Università di Toronto e il Global Health Centre presso il Graduate Institute of International and Development Studies di Ginevra.

'Health: A Political Choice – Act Now, Together' è disponibile online all'indirizzo

https://bit.ly/HAPC2020

