Seegene annuncia una collaborazione con Microsoft per realizzare la visione di 'un mondo senza più malattie '

SEOUL, Corea del Sud, 26 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), una delle principali società sud coreane, che offre soluzioni complete in real-time PCR per la diagnosticamolecolare, annuncia di avere scelto Microsoft come partner tecnologico per il proprio progetto SG OneSystemTM a Londra, per raggiungere l'obiettivo di 'un mondo senza più malattie'.

Seegene collaborerà con Microsoft per facilitare la crescita del business SG OneSystemTM, una strategia senza precedenti volta a condividere lapropria tecnologia real-time PCR quantitativa con le principali aziende mondiali per dare impulso all'innovazione intersettoriale nel campo della diagnostica molecolare. L'ampliamento del numero di imprese partecipanti, con le quali Seegene intende creare un network internazionale, permetterà a Paesi di tutto il mondo di disporre di soluzioni ottimali per la diagnostica molecolare e, quindi, di essere in grado di far fronte efficacemente a eventuali pandemie future, con l'obiettivo comune di 'un mondo senza più malattie '.

Per conseguire questo obiettivo e per favorire il progetto SG OneSystemTM e la sua visione collettiva di 'un mondo senza più malattie', Seegene collaborerà con il team per l'assistenza sanitaria globale di Microsoft , creando una rete di rapporti con possibili partner e partecipando congiuntamente al convegno annuale SG OneSystemTM, ,. Entro il primo semestre di quest'anno si terranno anche altri eventi chiave, come una cerimonia di presentazione per le comunità scientifiche e per partner attuali e potenziali del business SG OneSystemTM, per celebrare la visione condivisa e favorire l'ampliamento di tale network.

Il sistema di sviluppo digitalizzato Seegene (SGDDS) si integrerà con i servizi Microsoft Azure, compreso Azure OpenAI, che saranno utilizzati da Seegene per gestire l'analisi e l'interazione dell'enorme quantità di dati generati dall'SGDDS a vantaggio dei ricercatori. L'implementazione dell'ambiente di ricerca affidabile (TRE) Azure, altamente sicuro e conforme, spingerà i confini della ricerca sulla PCR, aiutando ad assicurare sia la privacy che il rispetto delle norme. Seegene implementerà Microsoft Fabric, una piattaforma di analisi basata sull'IA, che unificherà i dati Seegene e trasformerà il modo in cui chiunque ha accesso a tali dati, li gestisce e opera in base a essi con molteplici funzionalità – integrazione, data engineering, data science,monitoraggio dei dati, analisi in tempo reale e business intelligence. Si prevede che l'integrazione delle funzioni di assistenza basate sull'IA attraverso Copilot per Microsoft 365 accelererà la produttività, promuoverà l'innovazione e migliorerà la creatività.

Inoltre Seegene collaborerà con Microsoft in relazione alla ricerca sull'innovazione nel settore dell'assistenza sanitaria, compresa la gestione e l'analisi di nuova generazione di dati PCR, ed esplorerà possibili ulteriori accordi in tale settore. Seegene mira a migliorare il sistema dell'assistenza sanitaria insieme a Microsoft sviluppando tecniche diagnostiche tempestive e accurate che gettino le basi per efficaci attività di prevenzione e cura .

"La collaborazione strategica con Microsoft ci consentirà di avere un modello di business SG OneSystemTM più strutturato", spiega il Dott. Jong-Yoon Chun, fondatore e CEO di Seegene. "Tramite i nostri sforzi combinati, ci aspettiamo degli effetti che ci porteranno sempre più vicini a 'un mondo senza più malattie ".

"Appoggiamo la visione di Seegene – realizzare 'un mondo senza più malattie ", commenta Elena Bonfiglioli, Direttrice generale Global Health & Life Sciences presso Microsoft. "Oltre a collaborare con Seegene per la sua trasformazione digitale, coopereremo per individuare partner globali e migliorare ulteriormente il sistema dell'assistenza sanitaria".

Informazioni su Seegene

Seegene vanta oltre 23 anni di esperienza in business, ricerca esviluppo e produzione nel campo delle tecnologie di real-time PCR sindromica quantitativa, ed è diventata famosa in tutto il mondo durante la pandemia da COVID-19 per aver fornito oltre 340 milioni di test per il COVID-19 a più di 100 Paesi. La caratteristica chiave delle esclusive tecnologie di Seegene è la capacità di testare contemporaneamente in una sola provetta fino a 14 patogeni che causano sintomi similie di fornire informazioni di natura quantitativa sul profilo infettivo da correlare con la gravità della malattia.

SG OneSystem TM

Il business SG OneSystemTM rappresentauna strategia globale volta a conseguire la visione di 'un mondo senza più malattie ' ,mettendo scienziati ed esperti nelle condizioni di sviluppare localmente test diagnostici basati sulla PCR sindromica quantitativa per malattie in tutti gli organismi e campi utilizzando l'SGDDS attraverso una collaborazione globale.

Seegene è impegnata nella condivisione delle proprie tecnologie esclusive di PCR sindromica quantitativa con aziende rinomate di tutto il mondo, formando così un consorzio di partner che collaborano per sviluppare, produrre e distribuire test diagnostici. SG OneSystemTM punta ad facilitare lo sviluppo di prodotti che coprano tutte le malattie, distribuendo lo sforzo che esso richiedetra le varie aziende consorziate, rendendo possibile così anche le attività annesse ovvero gli affari regolatori, la produzione, il marketing e le vendite. Il successo di SG OneSystemTM offrirà una misura preventiva comprensibile che contribuirà all'attuazione di un futuro sostenibile per l'intero ecosistema biologico.

Nell'ambito dell'attività di SG OneSystemTM, Seegene ha presentato la prima edizione del 'Programma per l'innovazione aperta basato sulle tecnologie Seegene' nel mese di settembre 2023, in collaborazione con Springer Nature per consentire ad esperti, scienziati e medici di sviluppare analisi basate sulla PCR quantitativa sindromica in tutti i campi.

