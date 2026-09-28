L’agenzia napoletana ha analizzato ogni elemento del traffico organico e presenza nelle risposte dei motori AI di tutti gli e-commerce candidati all’edizione 2026 della manifestazione. Keyword, Prompt, AI Visibility sono alcune delle metriche SEOZoom utilizzate per la valutazione.

Napoli, 28 settembre 2026 - Mettere in un'unica graduatoria farmacie online, negozi di arredamento, brand di moda e shop di hobbistica: era questa la sfida della valutazione SEO e GEO degli EH!WARDS 2026, i riconoscimenti che Ecommerce HUB ha consegnato venerdì 25 settembre al Grand Hotel Salerno, nella dodicesima edizione dell'evento dedicata al tema "Make it count". Per questa fase l'organizzazione ha scelto SEOZoom come Technical Evaluation Partner e, in qualità di partner tecnologico di SEOZoom, a SEO Cube Agency è stato affidato il compito di analizzare i 27 e-commerce in gara sul fronte SEO e GEO, una delle sei aree su cui si è basata la selezione, con piena libertà nella scelta dei pesi da attribuire a ciascun indicatore.

Circa l'80% del fatturato di SEO Cube Agency deriva da progetti per e-commerce: negozi online su Shopify, Magento, WooCommerce e PrestaShop che l'agenzia segue su tutto l'ecosistema digitale, dalla strategia di crescita alla ricerca organica, dalla visibilità nelle risposte dell'intelligenza artificiale all'advertising, ai contenuti, alle Digital PR, fino allo sviluppo delle piattaforme e all'ottimizzazione delle conversioni.

«Valutare 27 e-commerce di settori diversi significa confrontare mercati che non giocano nello stesso campionato» spiega Carmine Di Donato, COO di SEO Cube Agency. «Concorrenza, ricerche e margini cambiano completamente da un comparto all’altro. È lo stesso lavoro che facciamo ogni giorno con i nostri clienti e-commerce: un negozio online non cresce su un solo canale, e il compito è capire quali leve portano davvero fatturato e quali fanno solo rumore.»

Sei indicatori, pesi dichiarati, sette scenari di verifica

Per ciascun candidato l’agenzia ha calcolato un punteggio da 0 a 10 su sei indicatori rilevati con SEOZoom nello stesso momento e con gli stessi criteri per tutti: traffico organico stimato (22%), keyword in prima pagina a intento transazionale (22%), backlink di alta qualità (18%), trend di crescita organica anno su anno (15%), Zoom Authority (13%) e menzioni nei motori generativi di intelligenza artificiale (10%).

Il modello, costruito sul metodo proprietario C.U.B.E. (Contesto, Urgenza, Brand, Evoluzione) che l’agenzia applica ai propri clienti e-commerce, introduce tre correttivi:

una scala logaritmica sulle metriche di volume : il traffico organico stimato dei candidati andava da 51 a oltre 682.000 visite, un rapporto di 1 a 13.000 che con una scala lineare avrebbe appiattito la classifica sulla sola colonna traffico;

: il traffico organico stimato dei candidati andava da 51 a oltre 682.000 visite, un rapporto di 1 a 13.000 che con una scala lineare avrebbe appiattito la classifica sulla sola colonna traffico; un indice di difficoltà di settore , applicato come moltiplicatore contenuto (tra 0,80 e 1,20) solo alle metriche di performance, per non premiare chi opera nelle nicchie meno affollate;

, applicato come moltiplicatore contenuto (tra 0,80 e 1,20) solo alle metriche di performance, per non premiare chi opera nelle nicchie meno affollate; un indice di affidabilità sulla crescita: un +463% ottenuto su poche migliaia di visite non può pesare quanto un +102% su 680.000.

Infine la prova di robustezza: la classifica è stata ricalcolata con sette ponderazioni diverse (traffico dominante, keyword dominanti, crescita, autorevolezza, orientamento AI, pesi uguali e modello base). Il primo classificato è rimasto primo in tutti e sette gli scenari; il podio è rimasto invariato in sei su sette.

Il ranking tecnico: farmacie online in testa

Semprefarmacia S.r.l. guida il ranking tecnico SEO e GEO con il punteggio più alto del panel (10/10), prima su tutti e sei gli indicatori: oltre 682.000 visite organiche stimate, più di 31.000 keyword transazionali in prima pagina, quasi 5.000 menzioni nei motori generativi, Zoom Authority 65, oltre 38.000 backlink con il 71% di link di alta qualità e una crescita del 102% su base annua.

Seguono Farmacia Internazionale S.n.c. (8,98), frenata da un trend annuo in calo di circa il 24%, e Paluplus (Un Mondo di Offerte S.r.l.) (8,18), che nel settore casa e arredamento ha registrato la crescita più alta tra i siti ad alto volume (+157%).

Tre indicazioni per chi gestisce un e-commerce

La visibilità nelle AI non è più facoltativa. «Tutti i primi dieci classificati avevano una presenza misurabile nei motori generativi» sottolinea Di Donato. «Per un e-commerce le risposte dell’intelligenza artificiale sono già un punto di contatto con chi sta per acquistare. E quando un’AI non trova informazioni chiare su un negozio online, risponde comunque, con quelle che trova, spesso dei concorrenti.»

La qualità dei link batte la quantità. Il profilo backlink più ampio del panel, oltre 94.000 link, apparteneva a un sito con autorità nulla, nessun traffico organico e nessuna keyword posizionata: un pattern compatibile con un profilo artificiale. Contando i link in modo grezzo sarebbe entrato tra i primi dieci; pesandone la qualità, è finito in fondo alla classifica.

La maturità SEO cambia da settore a settore. Tre dei primi cinque classificati sono farmacie online, un comparto che ha investito prima e meglio di altri sulla ricerca organica. Per gli e-commerce di settori ancora indietro il margine è ampio, e chi si muove adesso parte in vantaggio.

SEO Cube Agency

SEO Cube Agency è l'agenzia specializzata nella crescita dei negozi online. Da 15 anni lavora con e-commerce e brand italiani su Shopify, Magento, WooCommerce e PrestaShop, con un presidio che va dalla SEO e dalla GEO alle campagne, dai contenuti alle Digital PR, fino allo sviluppo del sito e al lavoro sulle conversioni. L'obiettivo è rendere i negozi online visibili, scelti e redditizi su Google, sui social e nelle risposte di ChatGPT, Gemini, Perplexity e Google AI Overviews. L'agenzia applica il metodo proprietario C.U.B.E. (Contesto, Urgenza, Brand, Evoluzione), è partner tecnologico di SEOZoom e nel 2026 ha firmato la valutazione SEO e GEO dei candidati agli EH!WARDS di Ecommerce HUB.

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