Serie A – Bologna e Roma, è un testa a testa per la Champions L’Atalanta insegue mentre il Napoli, a 12 su Sisal.it, cerca l’impresa

Roma, 18 marzo 2024 – La Serie A si ferma per lasciare spazio alla Nazionale di Luciano Spalletti che vola in America per due amichevoli di preparazione in vista degli Europei della prossima estate. La lotta per i primi quattro posti, a nove giornate dal termine, è sempre più serrata e tutte le squadre in lizza per la prossima Champions League sanno che, da adesso in poi, non si può più sbagliare. A prescindere dal Ranking Uefa, con l’Italia che potrebbe aver diritto alla quinta squadra nella maggior competizione calcistica del Vecchio Continente, arrivare tra le prime 4 del torneo garantirebbe la matematica partecipazione. Tre dei quattro posti sembrano già in cassaforte con Inter, Milan e Juventus che hanno un piede e mezzo in Champions con l’ultimo posto che viene visto come una sorta di tesoro, in tutti sensi, da non farsi sfuggire. Il Bologna, grande rivelazione della stagione, appare favorito, a 2,25 secondo gli esperti Sisal, per conservare quella quarta piazza che occupa tutt’ora. I rossoblù di Thiago Motta sognano di tornare, 60 anni dopo, nella coppa più prestigiosa.

Alle spalle di Zirkzee e compagni, si fa largo la Roma che, appena un paio di mesi fa, sembrava tagliata fuori da giochi. Invece, il passaggio di consegne tra Mourinho e De Rossi ha cambiato radicalmente i capitolini che ora sono quinti ad appena 3 lunghezze dal Bologna. I giallorossi, che non disputano la Champions League da sei stagioni, ci credono, in quota ora sono offerti a 2,50, e, a prescindere dal cammino in Europa League dove sfideranno il Milan nei quarti di finale, vogliono centrare il quarto posto per misurarsi con il top del calcio europeo.

L’Atalanta, in attesa di capire quando recupererà la gara con la Fiorentina, ha perso qualche punto, complice anche un calendario tosto e intenso. Gasp, il cui ingresso in Champions si gioca a 3,50, è fiducioso che i suoi ragazzi possano tagliare il traguardo il prossimo 26 maggio.

Con Lazio e Fiorentina virtualmente fuori, l’ingresso in Champions è dato per entrambe a 20, il pareggio di San Siro contro l’Inter, ha invece rimesso in gioco il Napoli che vuole sfruttare queste ultime 9 giornate per una rimonta clamorosa. Gli azzurri che centrano il quarto posto in Serie A pagherebbero 12 volte la posta.

