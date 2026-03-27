Shreehas Tambe nominato CEO e Amministratore Delegato di Biocon Limited dal 1° aprile 2026

BENGALURU, India, 27 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Biocon Limited (BSE: 532523) (NSE: BIOCON), azienda biofarmaceutica globale guidata dall'innovazione, annuncia oggi la nomina di Shreehas Tambe come Chief Executive Officer e Amministratore Delegato, con effetto dal 1° aprile 2026, a seguito delle approvazioni del Comitato Nomine e Remunerazione e del Consiglio di Amministrazione. In qualità di primo CEO di Biocon Limited, Tambe sarà alla guida della piattaforma integrata di biosimilari e generici, rafforzando la capacità dell'azienda di operare su larga scala e competere efficacemente a livello globale.

Kedar Upadhye è stato nominato Chief Financial Officer di Biocon Limited.

Questa transizione nella guida dell'azienda segue la completa integrazione di Biocon Biologics Limited come controllata al 100% di Biocon Limited, dando vita a una struttura più semplice e unificata. L'azienda è oggi pronta a svolgere un ruolo di primo piano nelle aree di diabete, obesità, oncologia e immunologia, grazie a un portafoglio differenziato che comprende biosimilari, insuline, farmaci generici complessi e peptidi, incluse le terapie GLP–1.

Kiran Mazumdar-Shaw, Presidente Esecutivo di Biocon Limited, ha dichiarato: "Biocon è cresciuta con continuità, anticipando i bisogni dei pazienti e sviluppando soluzioni all'avanguardia. Con l'integrazione delle nostre attività nel settore dei generici e dei biosimilari, stiamo creando un'azienda biofarmaceutica unica e di scala globale. Shreehas è stato protagonista di questa trasformazione, guidando tappe strategiche fondamentali, tra cui l'acquisizione e integrazione del business dei biosimilari di Viatris e l'espansione della nostra presenza internazionale. Sotto la sua guida, Biocon Biologics è diventata una delle prime cinque aziende di biosimilari al mondo, con una valutazione stimata di 5,5 miliardi di dollari. Come primo CEO a guidare il business integrato, Shreehas porta con sé una profonda competenza scientifica, rigore strategico e un impegno costante nel promuovere un'assistenza sanitaria accessibile. Sono certa che saprà garantire un'esecuzione rigorosa e trasformare la nostra organizzazione con una leadership globale solida e duratura."

Commentando il contributo di Siddharth Mittal, Ms Mazumdar-Shaw ha aggiunto: "Vorrei ringraziare Siddharth per il contributo straordinario dato a Biocon. Dal suo ingresso in azienda nel 2013, ha ricoperto con successo il ruolo di Chief Financial Officer e successivamente quello di Chief Executive Officer e Amministratore Delegato, contribuendo in modo significativo alla crescita del gruppo. Passerà ora a un nuovo incarico all'interno del Gruppo Biocon".

Shreehas Tambe, CEO e Amministratore Delegato di Biocon Limited, ha dichiarato: "È per me un onore e un privilegio guidare Biocon in un momento così cruciale, in cui stiamo integrando le nostre attività nel settore dei biologici e dei generici per costruire un'azienda globale leader nel settore. Biocon è tra le poche realtà che hanno trasformato l'accesso a terapie essenziali combinando in modo efficace scienza e tecnologia. Il nostro successo è stato guidato da un talento eccezionale, unito da forti valori aziendali e da un impegno costante nel rispondere ai bisogni dei pazienti. Con l'espansione del nostro portafoglio e della nostra presenza globale, il mio obiettivo sarà rafforzare le nostre fondamenta, consolidare le attività e accelerare una crescita sostenibile. Sono profondamente grato alla nostra Presidente, Kiran Mazumdar–Shaw, e al Consiglio di Amministrazione per la fiducia riposta in me e sono entusiasta di poter costruire su una solida eredità per fare la differenza nella vita dei pazienti in tutto il mondo."

Informazioni su Shreehas Tambe

Entrato in Biocon quasi trent'anni fa come management trainee, Shreehas Tambe ha ricoperto nel tempo ruoli di crescente responsabilità, contribuendo in modo determinante alla crescita e all'espansione internazionale di diverse linee di business.

Durante il suo mandato come CEO e Amministratore Delegato di Biocon Biologics Limited, l'azienda è diventata una delle prime cinque realtà mondiali nel settore dei biosimilari per fatturato, raggiungendo nel 2025 una valutazione stimata di 5,5 miliardi di dollari. Ha inoltre guidato l'acquisizione trasformativa del business dei biosimilari e ne ha supervisionato il rapido consolidamento, dando vita a un modello completamente integrato "dal laboratorio al paziente".

In precedenza, Tambe ha ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer e successivamente di Deputy CEO di Biocon Biologics, guidando le operazioni a livello globale e la crescita internazionale. In Biocon ha inoltre guidato l'espansione mondiale del business delle insuline, inclusa la realizzazione del più grande impianto integrato per la produzione di insuline in Asia, in Malesia.

Shreehas ha iniziato la sua carriera nell'ambito della Ricerca e Sviluppo ed è co-inventore di oltre 60 brevetti, a testimonianza del suo impegno costante per l'innovazione.

In qualità di primo CEO e Amministratore Delegato della nuova realtà integrata, sarà responsabile del rafforzamento della posizione di Biocon come leader biofarmaceutico globale, impegnato a rispondere alle principali sfide sanitarie mondiali attraverso un portafoglio differenziato di biosimilari, insuline, farmaci generici e peptidi (GLP–1).

Shreehas ha conseguito un Master in Bioprocess Technology presso l'ICT (UDCT), Università di Mumbai, e ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel settore, tra cui l'ET Edge India's Impactful CEO Award nel 2025, il BW Pharma World Pharma Leadership Award e il Times Now Most Promising Business Leaders of Asia Award (2026).

Ha inoltre rappresentato il settore biofarmaceutico indiano in importanti forum internazionali e ha collaborato a stretto contatto con i decisori politici su iniziative strategiche come il Production Linked Incentive (PLI) e il programma Promotion of Research and Innovation in Pharma MedTech Sector (PRIP).

Informazioni su Biocon Limited

Biocon Limited (BSE: 532523) (NSE: BIOCON) è un'azienda biofarmaceutica globale guidata dalla missione di rendere disponibili in tutto il mondo farmaci innovativi a prezzi accessibili, in grado di migliorare la vita dei pazienti. Con sede centrale a Bengaluru, in India, Biocon affronta alcune delle principali sfide sanitarie a livello globale nel campo delle malattie croniche non trasmissibili, offrendo sia biosimilari che farmaci generici su larga scala in numerosi mercati internazionali.

Attraverso questo portafoglio diversificato, Biocon si concentra su aree caratterizzate da elevati bisogni terapeutici insoddisfatti, coprendo aree terapeutiche chiave tra cui: diabete, obesità, oncologia, malattie cardiovascolari, immunologia, oftalmologia e salute ossea. Biocon ha introdotto diverse innovazioni pionieristiche nel settore, che hanno contribuito a plasmare il panorama globale dei biosimilari. Ad oggi, l'azienda ha commercializzato a livello globale 12 biosimilari e 30+ formulazioni generiche. Dispone di una solida pipeline di ricerca e sviluppo con oltre 20 asset biosimilari, oltre a peptidi GLP–1 e altri farmaci generici complessi.

Con un modello integrato che copre l'intero percorso dal laboratorio al paziente, Biocon combina attività di ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione per garantire una fornitura di medicinali affidabile e scalabile. L'azienda opera in più di 120 Paesi, con sette siti produttivi, tre centri di ricerca e sviluppo, 18 uffici in tutto il mondo e oltre 9.500 dipendenti.

Biocon è stata inclusa per il quarto anno consecutivo nello S&P Global Sustainability Yearbook 2026, a conferma del proprio impegno per una crescita sostenibile e responsabile.

Sito web: www.biocon.com | Seguici su X: @bioconlimited | LinkedIn: Biocon

Dichiarazioni Previsionali: Biocon

Il presente comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali basate sulle attuali aspettative e convinzioni del management in merito a sviluppi futuri e ai loro potenziali effetti su Biocon e sulle sue controllate e/o associate. Tali dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze noti e ignoti che potrebbero determinare risultati, performance o eventi effettivi significativamente diversi da quelli espressi o impliciti. Tra i fattori che potrebbero influenzare i risultati effettivi rientrano, a titolo esemplificativo, le condizioni economiche e di business in India e all'estero, la capacità di attuare con successo la strategia aziendale, le attività di ricerca e sviluppo, i piani di crescita ed espansione, i cambiamenti tecnologici, le fluttuazioni valutarie, le variazioni dei tassi di interesse, le modifiche normative applicabili ai settori biotecnologico e farmaceutico in India e a livello globale, l'intensificarsi della concorrenza e i cambiamenti nel contesto politico e regolatorio. Né Biocon, né i nostri Direttori, né alcuna delle nostre controllate/associate si assume alcun obbligo di aggiornare una particolare dichiarazione previsionale contenuta in questo comunicato.

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