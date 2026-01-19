SNAI – Champions League: Inter-Arsenal, che notte a San Siro. Gunners avanti a 2,50, Chivu insegue a 2,75. Napoli in discesa

Tra le quattro italiane impegnate nel penultimo turno della fase campionato, i nerazzurri hanno il compito più duro. Conte favorito a Copenaghen, mercoledì Juventus e Atalanta avanti contro Benfica e Athletic Bilbao

Milano, 19 gennaio – C’è una sola squadra a punteggio pieno in Champions League dopo le prime sei giornate: è l’Arsenal, atteso a San Siro dall’Inter capolista in campionato. Una grande serata a San Siro, con i nerazzurri che puntano a rimanere tra le prime otto della classifica per saltare i playoff e tornare in campo direttamente negli ottavi. Le quote Snai sono a contatto, con i Gunners leggermente favoriti a 2,50, il segno «1» a 2,75 e il pareggio a 3,35. L’Under a 1,73 si fa preferire all’Over a 2,00; il Goal a 1,77, invece, ha una quota inferiore al No Goal a 1,95. Capitolo marcatori: c’è Thuram a 2,85 davanti a Lautaro Martinez a 2,90 nell’Inter, che dovrà stare attenta soprattutto a Gyokeres. Una rete dello svedese dell’Arsenal si gioca a 2,70, con Gabriel Jesus a 3,65 e il quartetto Havertz-Martinelli-Saka-Trossard a 3,90.

Napoli in Danimarca L’altra italiana in campo martedì sarà il Napoli, atteso dalla trasferta in Danimarca sul campo del Copenaghen: sono solo sette i punti dopo le prime sei giornate di Champions per i campioni d’Italia, che dovranno quindi andare a caccia di una vittoria per non rimanere fuori dalle prime 24 posizioni. Vittoria che paga 1,85, con il pareggio a 3,55 e il successo danese a 4,25. A 2,40 una rete di Rasmus Hojlund ai suoi connazionali, in una partita dove Under (1,80) e Goal (1,77) partono avanti rispetto a Over (1,92) e No Goal (1,95).

Mercoledì Giocheranno invece in casa le due squadre italiane impegnate nelle partite di mercoledì. Obiettivo riscatto dopo il ko di Cagliari per la Juventus: Spalletti riceve il Benfica con l’«1» a 1,77 opposto al «2» a 4,50 e il pareggio a metà strada a 3,65. Nove i punti per i bianconeri, che tra Benfica e Monaco si giocheranno il loro futuro in Champions. David (2,40), Yildiz (2,65) e Openda (2,90) i maggiori indiziati per un gol alla squadra di Mourinho. L’Atalanta, terza con 13 punti al pari di Psg e Manchester City, attende infine l’Athletic Bilbao: Palladino può guardare con ottimismo all’impegno contro i baschi, forte della quota di 1,83 per il segno «1», contrapposta al 3,60 per il pareggio e al 4,25 per il «2». Nel tabellone dei possibili marcatori, domina Scamacca a 2,40.

