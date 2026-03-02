SNAI – Coppa Italia: Atalanta avanti sulla Lazio in semifinale. Como-Inter: Chivu guida a 2,40 contro Fabregas

Tra martedì e mercoledì si gioca l’andata delle semifinali: al Sinigaglia i nerazzurri partono favoriti e sono avanti anche nell’antepost per la vittoria del trofeo. Sarri proposto a 3,30 contro Palladino

Milano, 2 marzo – La Coppa Italia per centrare il double, impreziosire la stagione o per salvarla. Un trofeo che ha un significato diverso per le quattro squadre ancora in corsa. Martedì scendono in campo Como e Inter, con i nerazzurri che – dopo aver blindato o quasi il discorso Scudetto essendo ora a +10 sul Milan – sono favoriti secondo le quote Snai nel match d’andata: il segno «2» si gioca a 2,40, con il pareggio a 3,35 e l’«1» a 2,90. Quella tra Fabregas e Chivu sembra una sfida da Over e Goal, come dimostrato dalle due lavagne: almeno tre reti complessive a 1,83 (con l’Under a 1,87), almeno una rete per squadra a 1,65 (No Goal a 2,10). Con Lautaro Martinez ancora ai box, Pio Esposito (2,90) e Thuram (3,15) sono i principali indiziati per un gol al Sinigaglia; il Como risponde con Douvikas a 2,90 e Nico Paz a 3,15. Nel testa a testa per il passaggio del turno, l’Inter in finale è vista a 1,50, mentre la qualificazione della squadra di Fabregas paga 2,55 volta la posta.

Lazio-Atalanta La seconda semifinale è quella dell’Olimpico tra Lazio e Atalanta. La squadra di Sarri - che in Coppa Italia si gioca la sua ultima possibilità di qualificazione alla prossima Europa League - ospita l’Atalanta, reduce dall’impresa contro il Borussia Dortmund e unica squadra italiana ancora in corsa in Champions League. Per la gara di andata i nerazzurri sono in pole a 2,15, con il pareggio e il segno «1» proposti entrambi a 3,30. L’Under (1,67) è avanti sull’Over (2,05) e il Goal (1,82) che ha una quota inferiore al No Goal a 1,90. Nel testa a testa per il passaggio del turno, Atalanta in finale a 1,40, con la Lazio a 2,90.

Antepost Alla vigilia dell’inizio delle semifinali, l’Inter domina la lavagna antepost a 2,25. Atalanta e Como viaggiano entrambe a quota 4,00, mentre il successo della Lazio si gioca a 6,50.

