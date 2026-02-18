circle x black
SNAI– Europa League: Bologna, andata da favorito nei playoff Italiano a 1,85 col Brann, Orsolini in pole tra i marcatori

18 febbraio 2026 | 16.13
Giovedì in campo anche la Fiorentina per l’andata degli spareggi di Conference: Viola avanti a 2,10 sul campo dello Jagiellonia

Milano, 18 febbraio – Quasi archiviata l’andata dei playoff di Champions League, è già tempo di scendere in campo per le squadre di Europa League e Conference League.

Bologna in Novergia Nei playoff di Europa League tra le italiane in campo il Bologna, impegnata a domicilio contro il Brann. Le quote Snai sono a favore dei rossoblù, avanti nella gara di andata in Norvegia a 1,85, contro il segno «X» a 3,40 e l’«1» a 4,25, in una partita dove l’Under (1,70) ha una quota inferiore rispetto all’Over (2,00) mentre c’è più equilibrio tra Goal (1,85) e No Goal (1,87). Tra i marcatori in pole c’è Riccardo Orsolini – autore di tre reti nella League Phase – proposto a 2,90. Nel testa a testa per il passaggio del turno, Italiano domina a 1,20, con i norvegesi a 4,50. Bologna che, per la vittoria finale viene vista a 12,00, con Aston Villa e Roma (già qualificata agli ottavi di finale) favorite a 3,75 e 7,50.

Conference League Ma giovedì torna in campo anche la Fiorentina in Conference League: i viola giocheranno l’andata dei playoff a Białystok contro lo Jagiellonia, e secondo i betting analyst di Snai lo faranno da favoriti a 2,10, con la vittoria dei polacchi a 3,35 e il pareggio ancora più in alto a 3,40. Stessa quota (1,85) per Over e Under, mentre il Goal (1,67) è in pole sul No Goal (2,05). Roberto Piccoli – che dovrebbe essere titolare a causa della mancata convocazione di Moise Kean - a 2,90 è il marcatore più probabile per la squadra di Vanoli, avanti nel testa a testa per il passaggio del turno (1,25 contro 3,50) e terza a 9,00 dietro a Crystal Palace (4,00) e Strasburgo (6,00) per il successo finale.

