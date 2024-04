SNAI – Europa League: Milan-Roma, febbre da derby Pioli avanti a 1,80, De Rossi insegue a 4,50

A San Siro il primo atto della sfida tutta italiana dei quarti di finale: i giallorossi indietro (2,25 a 1,65) anche nel testa a testa per il passaggio del turno. Atalanta per l’impresa a Liverpool: «2» a 8,50. In Conference, Fiorentina favorita sul Viktoria Plzen

Milano, 10 aprile – Luci a San Siro. Giovedì sera si gioca l’andata del derby italiano valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League, con Milan e Roma a sfidarsi per un posto tra le prime quattro della competizione. Sarà il terzo derby in due anni per i rossoneri, che lo scorso anno in Champions si ritrovarono di fronte prima il Napoli (e andò bene) poi l’Inter (e passarono i nerazzurri): stavolta c’è la Roma di De Rossi, che arriva carica dalla vittoria in un altro derby, quello di campionato contro la Lazio. Le quote Snai per la sfida di andata sono dalla parte di Pioli, con il segno «1» a 1,80, il pareggio al doppio (3,60) e il «2» a 4,50. Si profila una partita con pochi gol: Under a 1,70, Over a 2,05, mentre c’è più incertezza tra Goal a 1,90 e No Goal a 1,80. Ci sono tre rossoneri a guidare la classifica dei possibili marcatori: Giroud davanti a tutti a 3,00, poi Jovic a 3,25 e Leao a 3,50, con Lukaku primo romanista a 3,75 e il terzetto Okafor-Dybala-Pulisic a 4,00. Nel testa a testa per il passaggio del turno, infine, il distacco tra Pioli e De Rossi si riduce: Milan in semifinale a 1,65, Roma avanti a 2,25.

Atalanta a Liverpool Sono tre le squadre ancora in corsa in Europa League. Oltre Milan e Roma (e una andrà sicuramente avanti), c’è l’Atalanta di Gasperini, che vola ad Anfield a sfidare il Liverpool. Dei quattro quarti di Europa League, quello tra i Reds e i nerazzurri sembra quello più sbilanciato: lo dimostrano le quote per la gara di andata, con il successo della squadra di Klopp a 1,30 e quello di Gasperini addirittura a 8,50. L’Over a 1,40 sembra quasi scontato rispetto all’Under a 2,70, così come il Goal a 1,70 è avanti al No Goal a 2,05. Salah a 1,90 e la coppia Jota-Nunez a 2,00 sono i giocatori più indiziati a segnare. Nel testa a testa per il passaggio del turno, il Liverpool in semifinale paga solo 1,19, con l’Atalanta che deve invece cercare di ribaltare una quota di 4,75. Anche perché il Liverpool è la favorita per alzare il trofeo, a 2,00: seguono il Bayer Leverkusen a 4,50 e il Milan a 7,50, con Roma e West Ham a 15 e Marsiglia, Atalanta e Benfica a 20.

Conference League Con le italiane tutte fuori dalla Champions, la speranza arriva anche dalla Conference League, e da una Fiorentina impegnata in Repubblica Ceca sul campo del Viktoria Plzen. Previsioni dalla parte dei Viola, favoriti già per la gara di andata a 1,92, rispetto al 3,45 legato al segno «X» e all’«1» a 4,00. Poco distanti sia l’Under a 1,80 e l’Over a 1,92 che il Goal a 1,75 e il No Goal a 1,97. Nico Gonzalez a 3,00 è in pole tra i possibili marcatori, seguito da Nzola, Belotti e Beltran a 3,50. Se per il passaggio del turno non dovrebbero esserci problemi per la Fiorentina, favorita a 1,22 contro il 4,25 del Viktoria Plzen, nell’antepost per la vittoria finale sopra la squadra di Italiano c’è l’Aston Villa (2,75 contro 3,50).

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434