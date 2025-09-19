circle x black
SNAI –Formula 1: Verstappen in forma, il bis a Baku a 4,50 Solito duello Piastri-Norris, Leclerc ci prova a 6,50

19 settembre 2025 | 15.08
LETTURA: 1 minuti

Dopo il trionfo di Monza, l’olandese anche in Azerbaigian cerca di dare fastidio alle due McLaren: in cima alla lavagna c’è l’australiano a 2,50, segue il britannico a 2,75

Milano,19 settembre– Con il trionfo di due settimane fa a Monza, Max Verstappen ha interrotto il dominio delle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Domenica, a Baku, l’olandese della Red Bull ci riprova, anche se le quote Snai per il Gran Premio dell’Azerbaigian sono ancora a favore dell’australiano e del britannico: Piastri parte davanti a tutti a 2,50, Norris lo segue a ruota a 2,75. Un bis di Verstappen paga 4,50 volte la posta, con la Ferrari di Charles Leclerc che a 6,50 cercherà ancora una volta di ottenere la prima vittoria della sua stagione. L’altra Rossa, quella di Lewis Hamilton, è più attardata a 20, stessa quota di Russell. Il podio sembra alla portata delle Ferrari: Leclerc tra i primi tre a 1,80, Hamilton a 4,50, entrambe le monoposto di Maranello a 7,50.

Qualifiche e libere Più probabile, almeno in lavagna, la pole position di Leclerc, offerta a 3,50 al pari di quella di Norris, con il monegasco preceduto soltanto dal solito Piastri a 2,75 (Verstappen a 4,50). Le gerarchie si ribaltano per quello che riguarda le prove libere, dove Norris a 2,75 precede Piastri a 3,00, Leclerc a 4,50 e Verstappen a 5,50.

Antepost La lavagna antepost per la vittoria del Mondiale è rimasta invariata rispetto alla vigilia del Gp di Monza: comanda sempre Piastri a 1,25, con Norris a 4,00.

Formula 1 Gran Premio dell'Azerbaigian Mondiale Qualifiche Libere Antepost
