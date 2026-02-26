SNAI – MotoGP: la stagione parte dalla Thailandia. Marquez il pilota da battere: il decimo titolo mondiale a 1,50

Il successo del campione in carica sul circuito di Buriram si gioca a 1,80, Bezzecchi insegue in quota a 3,00

Milano, 26 febbraio – Il Motomondiale inizia dalla Thailandia. Il circuito di Buriram ospita la prima tappa del 2026 e gli occhi sono tutti puntati sul campione in carica Marc Marquez. Lo spagnolo – vincitore di nove titoli mondiali – nel primo Gran Premio è il favorito sulla lavagna Snai a quota 1,80, seguito da Marco Bezzecchi a 3,00. Più staccato invece Francesco Bagnaia, compagno dello spagnolo in Ducati, che chiude il podio a 7,50.

Sprint e qualifiche Tabellone simile anche per la gara Sprint, con i due azzurri che inseguono Marc Marquez ma a 1,90. Distanze confermate in quota anche per le qualifiche: guida sempre lo spagnolo ma a quota 2,00, con Bezzecchi che sale a 3,50. Bagnaia, invece, rimane a 7,50.

Antepost Anche nelle quote per la vittoria del titolo a fine stagione, il favorito è Marc Marquez: il decimo titolo mondiale dello spagnolo è fissato a 1,50. Alle sue spalle c’è già il vuoto con Bezzecchi e Alex Marquez a 7,50, mentre si sale a 10,00 per il successo finale di Acosta e Bagnaia.

