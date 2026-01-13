SNAI – Recuperi Serie A: Inter, Milan e Napoli per allungare. Allegri rischia in casa del Como: «2» a 2,50, Fabregas a 2,90

Milano, 13 gennaio – Tra mercoledì e giovedì la Serie A si riallinea. Si giocano quattro recuperi che vedranno in campo le squadre impegnate a dicembre nella Supercoppa italiana di Riyadh, e per il terzetto di testa formato da Inter, Milan e Napoli c’è la possibilità di allungare su Juventus e Roma. Ad aprire la due giorni di recuperi saranno le due partite sulla carta più sbilanciate nelle previsioni e nelle quote. Alle 18.30 il Napoli reduce da due pareggi consecutivi per 2-2 ospita un Parma che arriva invece dal successo di Lecce: nessuna speranza, però, per Cuesta, con l’«1» a 1,30, il pareggio a 5,25 e il «2» a 9,75. In serata, invece, l’Inter capolista riceve il Lecce: anche in questo caso, pronostico totalmente sbilanciato dalla parte della squadra di casa. Il ritorno alla vittoria dei nerazzurri dopo il pareggio contro il Napoli paga 1,12, con il pari a 8,50 e il «2» addirittura a 20.

Mercoledì Più equilibrate, almeno in lavagna, le partite di mercoledì. Alle 18.30 il Bologna fa visita al Verona, club in cui Vincenzo Italiano ha giocato durante la sua carriera. Gli emiliani partono in pole a 2,15; pareggio e successo dell’Hellas si giocano rispettivamente a 3,25 e 3,55. Alle 20.45 il big match è quello tra Como e Milan: i rossoneri hanno pareggiato le ultime due gare contro Genoa e Fiorentina, hanno tre punti da recuperare rispetto all’Inter ma soprattutto vanno in casa di una squadra che in caso di successo si rilancerebbe in zona Champions. Allegri è in pole a 2,50, ma occhio all’ennesimo risultato di prestigio del Como di Fabregas, offerto a 2,90. Meno probabile il pareggio a 3,20. In una partita dove Under e Goal a 1,75 e 1,73 si fanno preferire a Over e Goal, offerti entrambi a 2,00. Il primo gol in Serie A di Fullkrug vale 3,15, con il tedesco preceduto da Rafa Leao a 2,90. Nel Como è Douvikas a guidare la lavagna dei possibili marcatori, a 3,40.

Contatti:

Immediapress

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress