SNAI – Recuperi Serie A: Inter senza ostacoli, «1» a 1,63

Mercoledì sera in campo la capolista che può andare a +10 sulla Juventus: pareggio a 4,00, colpo dell’Atalanta di Gasperini a 5,25. Campioni d’Italia in casa del Sassuolo reduce dal cambio di allenatore

Milano, 27 febbraio – I due recuperi di Serie A in programma mercoledì toglieranno ogni asterisco dalla classifica. E l’Inter, in caso di vittoria in casa alle 20.45 contro l’Atalanta, avrà dieci punti di vantaggio sulla Juventus. Le quote Snai sono tutte a favore dei nerazzurri, che proseguono nel loro percorso netto nel 2024: il segno «1» si gioca a 1,63, con il pareggio a 4,00 e il colpo dell’Atalanta guidata dall’ex Gasperini (e che torna a San Siro per la seconda volta in quattro giorni dopo il pari contro il Milan) a 5,25. La partita promette gol e spettacolo: almeno tre reti a 1,70, massimo due a 2,05, stessa quota per il No Goal, con il Goal a 1,67. Lautaro Martinez ancora a segno a 2,00; seguono Arnautovic a 2,75 e Alexis Sanchez a 3,50. Scamacca e Lookman a 4,00 i primi nerazzurri bergamaschi.

Napoli per svoltare Dopo i pareggi in Champions contro il Barcellona e in campionato a Cagliari, il nuovo Napoli di Francesco Calzona va (alle 18) a caccia della prima vittoria. Per Snai, sul campo di un Sassuolo che ha appena cambiato allenatore (da Dionisi a Bigica) sarà la volta buona: segno «2» a 1,80. Il pareggio sale a 3,90, il successo neroverde addirittura a 4,25. Negli ultimi tre scontri diretti il Sassuolo non ha mai segnato, ma in quota il Goal a 1,57 si fa preferire al No Goal a 2,25. L’Over a 1,65 è invece in netto vantaggio sull’Undera 2,15. Solo Napoli in testa alla classifica dei possibili marcatori: Osimhen a 2,00 guida su Raspadori (ex) e Simeone a 2,75 e su Ngonge e Kvaratskhelia a 3,00. Pinamonti a 3,50 primo neroverde, stessa quota di Politano.

