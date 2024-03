SNAI – Serie A: Bologna, il sogno Champions passa da Empoli, Inter-Napoli per il riscatto: Inzaghi a 1,65, «2» a 5,00

Il weekend di campionato che precede la sosta per le Nazionali inizia al Castellani: tre punti per Motta a 2,10, con i toscani a 3,70. Juve in casa col Genoa («1» a 1,50), Milan a Verona («2» a 1,70)

Milano, 14 marzo – Quello in programma tra venerdì e domenica è il turno di campionato che precede l’ultima sosta della stagione. Lo apriranno, venerdì sera al Castellani, Empoli e Bologna, con i rossoblù reduci dalla sconfitta interna contro l’Inter ma pronti a riprendere la loro sorprendente marcia verso un posto in Champions. Le quote Snai, nonostante l’infortunio subito da Zirkzee, sono dalla parte della squadra di Thiago Motta, favorita a 2,10; seguono il pareggio a 3,20 e l’«1» a 3,70. Da previsioni è una partita da Under (1,60), con il risultato con almeno tre gol complessivi offerto invece a 2,15.

Lotta Champions Con lo scudetto che ha ormai preso la via di Milano (sponda nerazzurra), tutte le attenzioni sono sulla lotta Champions, con Milan e Juventus a contendersi il secondo e il terzo posto. Domenica alle 12.30 allo Stadium i bianconeri – una sola vittoria nelle ultime sette partite – ospitano il Genoa dopo aver subito il sorpasso dai rossoneri: lavagna tutta dalla parte di Allegri, a 1,50, con pareggio e colpo dei rossoblù rispettivamente a 4,00 e 7,00. Il Milan può rispondere poco dopo, alle 15 sul campo di un Verona che ha vinto le ultime due partite: non sembrano esserci ostacoli per i tre punti della squadra di Pioli, che arriverà comunque dall’impegno di Europa League contro lo Slavia Praga, visto che la quota per il «2» è di 1,70 e si oppone al pareggio a 3,70 e all’«1» a 4,75. Tutte le squadre in lizza per il quarto posto giocheranno domenica: alle 18 il primo scontro diretto tra Atalanta e Fiorentina (entrambe in campo in Europa giovedì), con i nerazzurri a 1,85 e i viola offerti a 4,00 (pari a 3,75). E sempre alle 18 si gioca Roma-Sassuolo, con i giallorossi che a 1,38 hanno la quota più bassa di tutto il weekend (neroverdi a 7,25).

Luci a San Siro L’altro big match è quello di domenica sera tra Inter e Napoli, due squadre che arrivano dall’eliminazione dalla Champions League. Sia i nerazzurri che i campioni d’Italia devono immediatamente resettare e rimettere la testa su un campionato che a Inzaghi ha già regalato un’ipoteca sullo scudetto, mentre Calzona va in cerca della rimonta sulle posizioni che portano in Champions. Per i campioni d’Italia non sembra però esserci scampo a San Siro: un successo del Napoli paga addirittura cinque volte la posta, con il pareggio a 4,00 e l’Inter a 1,65. Lautaro Martinez, autore dal dischetto di uno degli errori decisivi per l’eliminazione dell’Inter dalla Champions, può riscattarsi domenica: un gol dell’argentino a 2,25, seguito da Thuram a 2,50 e da Osimhen a 3,25.

