SNAI – Serie A: Inter, Milan, Napoli, sarà corsa a tre? Le big favorite nell’infrasettimanale, Chivu ok da ex a 1,38

Ultimo turno del girone di andata: i campioni d’Italia ospitano il Verona («1» a 1,35), lo stesso faranno i rossoneri contro il Genoa («1» a 1,42). In pole anche Roma, Juventus e Como

Milano, 5 gennaio – La Serie A va di corsa. Neanche il tempo di archiviare la prima giornata del 2026, che si torna in campo per l’ultimo turno del girone di andata. Inter, Milan e Napoli tentano una prima mini-fuga, favorite anche dalle quote per i prossimi impegni, in una giornata divisa tra martedì, mercoledì e giovedì e che sarà aperta da Pisa-Como, Lecce-Roma e Sassuolo-Juventus. Partite, queste, che vedranno in campo le prime tre inseguitrici del terzetto di testa: Fabregas e Gasperini hanno la stessa quota, con la vittoria a 1,75, leggermente più bassa quella per il successo dei bianconeri a Reggio Emilia (1,70).

Mercoledì Alle 18.30 di mercoledì tocca al Napoli, che al ‘Maradona’ ospita il Verona dopo aver cominciato il nuovo anno con il 2-0 dell’Olimpico contro la Lazio. La lavagna Snai è tutta dalla parte di Conte, con l’«1» a 1,35 che ha l’offerta più bassa di tutta la giornata: se il pareggio si gioca a 5,00, l’impresa della squadra di Zanetti – reduce dal pesante ko interno contro il Torino – decolla a 9,00. Sempre mercoledì, ma in serata, sarà il momento dell’Inter capolista e impegnata al ‘Tardini’ contro il Parma. Anche in questo caso sembrano esserci pochi dubbi, con le quote tutte per il grande ex della partita, Cristian Chivu, lo scorso anno proprio in gialloblù e in pole a 1,38. Segno «X» a 5,00, vittoria della squadra di Cuesta a 7,25. Sempre mercoledì, occhio a Lazio-Fiorentina, gara che vedrà in campo due squadre che stanno vivendo una stagione complicata: Sarri a 2,40 precede Vanoli a 3,15, con i viola comunque rinfrancati dall’1-0 sulla Cremonese firmato dal gol di Kean.

Giovedì A chiudere il turno saranno Cremonese-Cagliari e, soprattutto, Milan-Genoa, con la squadra di Allegri che scenderà in campo conoscendo il risultato sia del Napoli che dell’Inter. La terza vittoria consecutiva dei rossoneri, dopo quelle contro Verona e Cagliari, si trova a 1,42; un punto per De Rossi a 4,40, il successo dei rossoblù a 7,75.

Contatti:

Immediapress

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress