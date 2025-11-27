SNAI – Serie A: Roma-Napoli è sfida scudetto, guida Gasp. Giallorossi avanti a 2,55, Conte insegue a 3,15

Domenica all’Olimpico di fronte due delle prime tre della classifica, con il Milan che riceve la Lazio: Allegri in pole a 1,60. Juve in discesa col Cagliari, Como col Sassuolo nell’anticipo di venerdì per salire ancora

Milano, 27 novembre – Roma-Napoli in programma domenica alle 20.45 all’Olimpico è un bivio soprattutto per la squadra di Gian Piero Gasperini: una vittoria nel big match contro i campioni d’Italia permetterebbe ai giallorossi di alzare l’asticella degli obiettivi stagionali. Nonostante l’impegno in Europa League contro i danesi del Midtjylland, sulla lavagna Snai la Roma parte favorita: il segno «1» si gioca a 2,55, con il pareggio a 2,85 e il «2» a 3,15, in una partita che sulla carta sembra “bloccata”. L’Under a 1,50 ha una quota nettamente più bassa rispetto all’Over a 2,40, con il Goal a 1,95 che segue il No Goal a 1,77, visto anche il rendimento difensivo della Roma. Dopo il primo gol in Serie A a Cremona, Ferguson punta al bis: un’altra rete dell’irlandese paga 3,75, con Dybala e Soulé a 4,00. Nel Napoli, il leader nel tabellone dei possibili marcatori è Hojlund a 4,00, subito dietro Lucca e McTominay.

Milan in casa Roma e Napoli scenderanno in campo conoscendo il risultato di Milan-Lazio, in programma sabato sera a San Siro. La squadra di Sarri è in serie positiva e ha perso solo al Meazza nelle ultime otto partite: le quote non danno però speranza ai biancocelesti, con il «2» a 5,50, con il pareggio a 4,00 e l’«1» a 1,60. Over e Goal a 1,90, così come Under e No Goal a 1,80 hanno la stessa offerta, con Gimenez e Pulisic in testa al tabellone dei bomber a 2,75. Le speranze della Lazio sono riposte nel Taty Castellanos (4,00), al rientro dopo l’infortunio.

Riscatto Inter? Dopo le due sconfitte tra campionato (nel derby) e in Champions League (a Madrid contro l’Atletico) l’Inter cerca riscatto a Pisa: la quota per il «2» 1,30 è la più bassa del fine settimana, con il pareggio a 5,25 e l’impresa della squadra di Gilardino a 9,00. Con gli stessi punti dell’Inter (24) c’è il Bologna di Italiano, che dopo aver affrontato il Salisburgo in Europa League lunedì sera riceve la Cremonese: altri tre punti per i rossoblù a 1,45, con il pareggio a 4,25 e la vittoria dei grigiorossi a 7,25.

Venerdì Ad aprire la 13a giornata sarà l’anticipo di venerdì sera al Sinigaglia tra Como e Sassuolo. La squadra di Fabregas è ai piedi della zona Champions e può restarci: un’altra vittoria paga 1,63, con il pareggio a 3,85 e il colpo dei neroverdi di Grosso a 5,50.

