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Snowboard: le gemelle Vergani verso la nuova stagione internazionale, Giro rinnova la maschera Method

Snowboard: le gemelle Vergani verso la nuova stagione internazionale, Giro rinnova la maschera Method
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11 novembre 2026 | 13.11
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Nuova stagione agonistica alle porte per Arianna e Alessia Vergani, gemelle italiane classe 2004 impegnate nelle discipline dello Slopestyle e del Big Air. Le due snowboarder si preparano a tornare nelle competizioni internazionali con obiettivi differenti: Arianna è attesa al via della Coppa del Mondo, mentre Alessia punta a confermare i risultati ottenuti nel circuito di Coppa Europa, dove nel corso del 2026 ha conquistato vittorie e piazzamenti sul podio.

In vista degli appuntamenti invernali, le due atlete proseguono la collaborazione con Giro, marchio specializzato in attrezzature e accessori per gli sport sulla neve, che per la stagione 2026/27 ha aggiornato la maschera Method introducendo un nuovo sistema di sostituzione delle lenti.

La tecnologia Quick-Change, basata su un meccanismo a perni a scatto, consente di cambiare rapidamente la lente anche indossando i guanti, per adattarsi alle variazioni di luminosità durante gli allenamenti e le competizioni. Il modello integra inoltre la tecnologia ottica VIVID by ZEISS, sviluppata per migliorare il contrasto e la percezione delle irregolarità del terreno, insieme a un campo visivo ampliato e a un sistema di ventilazione progettato per limitare l'appannamento.

Per Arianna e Alessia Vergani, impegnate in discipline in cui visibilità, precisione e capacità di adattamento alle condizioni della neve rivestono un ruolo importante, la preparazione alla stagione 2026/27 rappresenta un nuovo banco di prova nei rispettivi circuiti internazionali. La collaborazione con Giro si inserisce in questo percorso, affiancando all'attività agonistica lo sviluppo di soluzioni tecniche per lo snowboard.

Contatti:
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emiliano.stampa@gmail.com

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