Snowboard: le gemelle Vergani verso la nuova stagione internazionale, Giro rinnova la maschera Method

Nuova stagione agonistica alle porte per Arianna e Alessia Vergani, gemelle italiane classe 2004 impegnate nelle discipline dello Slopestyle e del Big Air. Le due snowboarder si preparano a tornare nelle competizioni internazionali con obiettivi differenti: Arianna è attesa al via della Coppa del Mondo, mentre Alessia punta a confermare i risultati ottenuti nel circuito di Coppa Europa, dove nel corso del 2026 ha conquistato vittorie e piazzamenti sul podio.

In vista degli appuntamenti invernali, le due atlete proseguono la collaborazione con Giro, marchio specializzato in attrezzature e accessori per gli sport sulla neve, che per la stagione 2026/27 ha aggiornato la maschera Method introducendo un nuovo sistema di sostituzione delle lenti.

La tecnologia Quick-Change, basata su un meccanismo a perni a scatto, consente di cambiare rapidamente la lente anche indossando i guanti, per adattarsi alle variazioni di luminosità durante gli allenamenti e le competizioni. Il modello integra inoltre la tecnologia ottica VIVID by ZEISS, sviluppata per migliorare il contrasto e la percezione delle irregolarità del terreno, insieme a un campo visivo ampliato e a un sistema di ventilazione progettato per limitare l'appannamento.

Per Arianna e Alessia Vergani, impegnate in discipline in cui visibilità, precisione e capacità di adattamento alle condizioni della neve rivestono un ruolo importante, la preparazione alla stagione 2026/27 rappresenta un nuovo banco di prova nei rispettivi circuiti internazionali. La collaborazione con Giro si inserisce in questo percorso, affiancando all'attività agonistica lo sviluppo di soluzioni tecniche per lo snowboard.

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