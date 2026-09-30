Solavita adotta una nuova direzione strategica come esperto di microgrid intelligenti per diversi scenari energetici

SHENZHEN, Cina, 30 settembre 2026 /PRNewswire/ -- SKYWORTH Solar ha annunciato ufficialmente il riposizionamento strategico di Solavita come Smart Microgrid Expert per diversi scenari energetici. Questa mossa segna un cambiamento fondamentale nell'espansione globale dell'azienda, adottando una strategia a doppio marchio per colmare il divario tra le infrastrutture energetiche industriali e le esigenze dello stile di vita quotidiano. Mentre il marchio SKYWORTH continua a concentrarsi su progetti commerciali e industriali e parchi energetici, Solavita applicherà nel tempo le proprie capacità di integrazione di sistema e di servizio a una serie di applicazioni energetiche distribuite, con l'energia residenziale come primo ambito operativo.

Dall'hardware all'armonia Filosofia delle microgrid

Il panorama energetico globale sta subendo un profondo cambiamento di paradigma. Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE), il solare fotovoltaico dovrebbe rappresentare quasi l'80% della crescita globale della capacità di energia rinnovabile fino al 2030. Tuttavia, con l'espansione dell'energia rinnovabile variabile, la generazione solare coincide raramente perfettamente con il picco della domanda domestica o con le tariffe elettriche ottimali. La sfida principale è andata oltre la semplice generazione di elettricità: ora richiede un coordinamento intelligente tra stoccaggio, ricarica di veicoli elettrici, pompe di calore e carichi domestici flessibili.

"L'era del semplice conteggio della capacità solare installata è finita; oggi, la qualità del coordinamento energetico è ciò che conta davvero", ha dichiarato Wanfei Qu, presidente esecutivo di SKYWORTH Solar e direttore generale della divisione Overseas Business. Questa evoluzione del mercato definisce il riposizionamento strategico di Solavita. Stiamo trasformando le attrezzature industriali fredde in un compagno energetico intelligente e vicino alle esigenze degli utenti. Portando la generazione solare, lo stoccaggio e i carichi flessibili in un unico sistema gestibile, la nostra responsabilità si estende a tutto il ciclo di vita. Per SKYWORTH Solar, questo è un salto decisivo verso l'empowerment degli utenti con una completa resilienza energetica oggi, mentre si costruiscono più ampie capacità di microgrid intelligenti per diversi scenari energetici nel tempo."

Cosa significa per Solavita essere un esperto di Smart Microgrid

Nell'ambito della strategia di Solavita, l'esperienza nelle microgrid intelligenti si concentra sulla gestione coordinata delle risorse energetiche distribuite in uno specifico scenario applicativo.

A seconda delle esigenze locali e della configurazione del sistema, una soluzione residenziale può includere impianti fotovoltaici sul tetto o sul balcone, inverter, sistemi di accumulo a batterie, connessione alla rete elettrica, ricarica dei veicoli elettrici e pompe di calore. Un sistema di gestione dell'energia domestica fornisce il livello digitale che collega queste risorse, monitora le condizioni operative e gestisce i flussi energetici in base alle priorità delle famiglie, ai segnali tariffari e alle condizioni energetiche locali.

Solavita seleziona le tecnologie e le configurazioni più adatte a ciascuna applicazione, quindi le connette all'interno di un unico sistema energetico gestibile. Funzioni come l'alimentazione di backup, la risposta tariffaria e una più ampia integrazione dei carichi sono determinate dalla progettazione del sistema selezionato e dai requisiti del mercato locale.

All'interno del portafoglio residenziale, SolaMate fornisce un punto di accesso accessibile per applicazioni compatte come il solare da balcone. SolaHome supporta configurazioni domestiche più complete che combinano generazione solare, accumulo di energia a batterie e gestione intelligente dell'energia.

Collegare le capacità del sistema all'erogazione locale

Solavita attuerà la strategia attraverso il suo modello operativo PD2C, un approccio basato sui partner che collega più strettamente le capacità di sistema del marchio alle esigenze degli utenti finali.

Solavita definisce l'architettura della soluzione, il portafoglio prodotti, gli strumenti digitali e il framework di servizio. I partner energetici locali, gli installatori e i partner commerciali traducono queste capacità in consulenza ai clienti, valutazione del sito, installazione e assistenza post-vendita. La struttura specifica del canale può essere adattata alle condizioni del mercato locale pur mantenendo aspettative coerenti per quanto riguarda la qualità del sistema e il servizio clienti.

PD2C è supportato dal processo Life Service di Solavita, che copre Plan and Design, Install and Commission, Operate and Optimize, and Maintain and Upgrade. Questa struttura mantiene la selezione del prodotto, l'installazione e il funzionamento a lungo termine all'interno di un unico quadro di servizio.

Grazie a partenariati stabiliti con istituzioni finanziarie regionali, Solavita mette a disposizione degli utenti finali idonei opzioni di finanziamento. I programmi sono progettati per ridurre il capitale iniziale richiesto per il solare residenziale e i sistemi di accumulo. Le condizioni e la disponibilità variano a seconda del paese, dell'istituzione partecipante, della regolamentazione e dell'ammissibilità del cliente.

Una strategia, diverse priorità di mercato

Solavita porterà le stesse capacità di integrazione del sistema e di servizio del ciclo di vita in tutti i mercati, quindi adeguerà il mix di prodotti, il modello di servizio e la rete di partner alle condizioni locali.

In Europa, i dati dei contatori intelligenti e i contratti dinamici sui prezzi dell'elettricità stanno dando alle famiglie maggiori motivi per spostare l'uso dell'elettricità nel corso della giornata. La Commissione europea osserva che i contatori intelligenti possono fornire un feedback sul consumo quasi in tempo reale e aiutare i consumatori a rispondere ai cambiamenti dei prezzi. Solavita darà quindi priorità ai sistemi integrati HEMS che coordinano i carichi di energia solare, di stoccaggio, di ricarica di veicoli elettrici e di pompa di calore. Le configurazioni saranno adattate alle normative nazionali, alle strutture tariffarie e alle caratteristiche delle abitazioni.

Tale necessità di coordinamento assume una forma diversa nel sud-est asiatico. Secondo la relazione dell'AIE, si prevede che la domanda regionale di elettricità crescerà del 4% annualmente fino al 2035, mentre l'aumento della domanda di raffreddamento e l'espansione della produzione solare aumenteranno la necessità di bilanciare l'offerta e il consumo in diversi ambienti di rete. Solavita risponderà dando priorità alle soluzioni solari con sistemi di accumulo progettate in base ai modelli di carico locali, alle condizioni climatiche, alle caratteristiche della rete e all'accessibilità dei clienti. Le capacità di installazione locale e di assistenza post-vendita faranno parte della soluzione in modo che la progettazione del sistema e il funzionamento a lungo termine siano sviluppati insieme.

Oltre al suo lavoro in Europa e nel sud-est asiatico, Solavita sta preparando il mercato per un potenziale ingresso in alcuni mercati africani. I lavori preparatori valuteranno la domanda locale, la capacità del canale, i requisiti di servizio e le condizioni di finanziamento prima che il marchio determini la sequenza di ingresso.

L'energia residenziale come base della fase successiva

L'energia residenziale offre a Solavita un ambiente definito in cui sviluppare i suoi HEMS, i metodi di progettazione delle soluzioni, il modello di consegna dei partner e gli standard di servizio del ciclo di vita. L'esperienza acquisita dalle installazioni residenziali influenzerà lo sviluppo a lungo termine del marchio in altri scenari di distribuzione dell'energia, in funzione della domanda locale e dei requisiti tecnici.

Guidato dalla sua affermazione fondamentale "Vital Energy. Vital Life." il marchio si impegna a rendere l'energia intelligente una parte accessibile, affidabile e vitale del modo in cui le persone vivono, si muovono e crescono in tutto il mondo.

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