Spacest.com: trasforma il mercato delle locazioni nell'era digitale

Milano, 12 aprile 2024. Il mercato delle locazioni immobiliari sta assistendo all'ascesa di Spacest.com, una realtà che sta guidando la trasformazione digitale in questo settore. Inizialmente conosciuta con il nome di Roomlessrent.com, Spacest.com ha abbracciato l'obiettivo audace di rinnovare il processo di affitto a medio e lungo termine, introducendolo nell'epoca digitale.

Fondato nel 2020 da un team di innovatori, Riccardo Matteoni, Francesco Martini, Andrea Primaverili e Andrea Degli Innocenti, Spacest.com emerge per il suo approccio che mira a semplificare e migliorare l'esperienza di affitto per locatari e proprietari. Con l'intenzione di replicare il trionfo delle piattaforme di affitti brevi nel dominio degli affitti a lungo termine, è velocemente salito alla ribalta del settore, promettendo un cambiamento profondo nel panorama degli affitti tradizionali.

Il futuro delle locazioni immobiliari secondo Spacest.com

La genesi di Spacest.com si colloca nel 2020, quando i suoi fondatori, affrontando le sfide e le complessità del mercato delle locazioni tradizionali, hanno intravisto l'opportunità di introdurre una piattaforma che potesse intercettare le esigenze di un mercato dinamico e in costante mutamento.

Dall'inizio, Spacest.com si è prefissato di sfruttare la tecnologia per facilitare relazioni di valore e fiducia tra proprietari e cercatori di abitazioni a lungo termine. La lungimiranza dei suoi fondatori, unita al contributo di investitori quali Nana Bianca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, ha permesso a Spacest.com di raffinare e migliorare la piattaforma.

L'apporto finanziario di 1,7 milioni di euro in luglio 2022, fornito da Sensible Capital e il Club Degli Investitori, ha segnato un punto di svolta significativo, incentivando l'espansione internazionale dell'azienda.

Operatività su scala globale, l’ascesa del progetto Spacest.com

Dal suo debutto nel 2020, Spacest.com ha espanso rapidamente il proprio ambito d'azione oltre i limiti italiani, emergendo come una forza globale nelle locazioni di durata medio-lunga. La piattaforma è ora attiva in cinque paesi fondamentali: Italia, Spagna, Francia, Germania, e Portogallo. Questo sviluppo testimonia l'adattabilità e l'efficienza del suo modello di business, così come la sua abilità nel soddisfare le richieste di mercati eterogenei.

Con l'obiettivo di espandersi ulteriormente, Spacest.com ambisce a dominare nuovi territori, puntando a consolidare la propria presenza in altri paesi europei e in mercati asiatici chiave come Hong Kong e Singapore.

Con una crescita annuale del 300% sin dalla sua istituzione, Spacest.com ha dimostrato un'escalation di successo eccezionale. Solo nel 2023, ha sostenuto oltre 5000 inquilini, creando un valore totale di 30 milioni di euro per i proprietari immobiliari.

Un’offerta a misura per le esigenze di un pubblico dinamico

Nel variegato panorama del mercato locativo, Spacest.com si fa notare per la sua offerta diversificata e pensata su misura, mirata a incontrare le necessità di un pubblico ampio e vario. La piattaforma espone un'estesa varietà di tipologie immobiliari, inclusi interi edifici, appartamenti, stanze singole e posti letto, tutti forniti di arredo completo e pronti per essere vissuti.

Questi sono alloggi a medio-lungo termine con opzioni versatili che vanno da soggiorni minimi di un mese fino a periodi superiori ai 12 mesi, con opportunità di rinnovo e termini di disdetta brevi. Spacest.com adotta una politica di depositi cauzionali contenuti, rendendo ancora più agevole l'accesso a queste tipologie di alloggio.

Gli utenti della piattaforma possono usufruire di numerosi servizi destinati a rendere l'esperienza di locazione quanto più gradevole e senza intoppi. Il servizio clienti multilingue, pronto a fornire assistenza completa in ogni fase del processo di locazione, è tra i più apprezzati.

La funzione di prenotazione online, che rende superflue le visite sul posto, permette agli inquilini di selezionare e assicurarsi l'alloggio desiderato attraverso una semplice interfaccia web, risparmiando tempo prezioso. A cui si aggiunge l’opportunità del calcolo prezzo affitto casa online.

Pubblico di riferimento: dai professionisti agli studenti impegnati in percorsi post-laurea

Spacest.com si rivolge a un ampio spettro di inquilini, tutti uniti dal desiderio di flessibilità e praticità nell'affitto di spazi abitativi a lungo termine. Studenti universitari in cerca di alloggi per l'anno accademico e individui impegnati in percorsi post-laurea che richiedono sistemazioni a breve e medio termine vicino alle sedi universitarie sono tra i principali utenti.

Professionisti in ascesa, in cerca di nuove sfide professionali in metropoli, come nel caso di affitti Roma, o in trasloco per incarichi lavorativi, trovano in Spacest.com il partner ideale per scoprire alloggi temporanei che rispecchino le loro esigenze di flessibilità.

In aggiunta, la piattaforma ha sviluppato oltre 100 partnership con enti e società di relocation, allargando il suo raggio d'azione a dirigenti e specialisti coinvolti in progetti a termine lontano dalla sede abituale, che hanno bisogno di sistemazioni provvisorie per la durata dei loro progetti.

Il mercato delle locazioni si trova al centro di una profonda trasformazione, spinta dalle mutate necessità delle nuove generazioni e da significativi cambiamenti socio-economici. Una domanda crescente di flessibilità abitativa emerge chiaramente, in risposta ai rapidi cambiamenti nello scenario personale e lavorativo.

Tale tendenza è potenziata dall'attrazione esercitata dai grandi centri urbani, pensiamo ad esempio all’affitto Milano, che attirano nuove generazioni in cerca di opportunità educative e lavorative, incrementando così la necessità di alloggi temporanei.

La riduzione del potere d'acquisto e le sfide economiche incontrate dalle giovani generazioni incidono profondamente sulle dinamiche delle locazioni. La tendenza a posticipare l'acquisto della prima abitazione ha come risultato una maggiore inclinazione verso il mercato degli affitti a lungo termine, estendendo il ciclo di vita delle locazioni e amplificando il fabbisogno di soluzioni abitative flessibili e dinamiche.

Innovazioni e prospettive future, le opportunità che caratterizzano Spacest.com

A partire dal 2024, Spacest.com lancerà un servizio che eliminerà i depositi cauzionali su tutti gli alloggi listati sulla piattaforma, riducendo notevolmente le barriere all'entrata per i potenziali inquilini e rendendo le locazioni a medio e lungo termine ancora più accessibili.

Contemporaneamente, verrà introdotto un servizio di finanziamento del canone di locazione, offrendo ai locatari la possibilità di distribuire il costo dell'affitto su un periodo più ampio. Questa iniziativa alleggerirà il carico finanziario iniziale per gli inquilini.

Spacest.com si impegna a servire non solo gli inquilini ma anche i proprietari di immobili, offrendo loro un'ampia gamma di servizi per rendere il processo di locazione il più fluido e vantaggioso possibile. Questo include l'accessibilità a un esteso database di inquilini seri e finanziariamente affidabili, garantendo ai proprietari un’entrata costante.

Grazie a un'attenta verifica dei candidati, che include l'analisi delle referenze, delle esperienze precedenti e della capacità finanziaria, Spacest.com assicura ai proprietari di affidare i loro immobili a persone di fiducia e affidabilità. La piattaforma ha modernizzato l'intera procedura di locazione, digitalizzandola completamente per evitare inutili visite agli immobili e per abbreviare i tempi di stipula dei contratti, migliorando così l'esperienza per entrambe le parti.

Inoltre, il servizio di garanzia sui canoni promette ai proprietari il pagamento regolare, offrendo una salvaguardia contro eventuali insolvenze degli inquilini. Spacest.com fornisce anche una copertura assicurativa contro i danni agli immobili, incrementando la sicurezza per i proprietari. La gestione digitale dell'intero iter burocratico, compresa la redazione e la firma digitale dei contratti, minimizza gli impegni amministrativi, semplificando la vita dei proprietari.

Visita https://spacest.com/ per ulteriori dettagli.