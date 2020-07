Capocannoniere Serie A: crolla la quota di CR7, ora è lui il favorito numero uno

Grazie alla doppietta con l’Atalanta, l’attaccante portoghese (1,80) è salito a 28 gol e si candida a conquistare lo scettro dei marcatori. Immobile (1,85) a secco da tre partite, ora trema.

Roma, 13 luglio 2020 – Con le due reti messe a segno contro l’Atalanta Cristiano Ronaldo ha raggiunto il traguardo delle 28 reti in campionato, portandosi ad una sola lunghezza da Ciro Immobile. Il portoghese diventa così il candidato numero uno per il titolo di capocannoniere secondo gli analisti di Planetwin365 con la sua quota che crolla dal 3,25 di venerdì all’1,80 di oggi. CR7, dopo un inizio di stagione stentato con 5 gol nelle prime 13 giornate, non si è più fermato, realizzando 23 reti nelle successive 19 gare. Il momento poco felice della Lazio, invece, sta influendo anche sulle prestazioni di Immobile, che dopo aver segnato 25 reti nelle prime 21 giornate, è in leggero affanno con appena 2 gol nelle ultime 5 partite. Per questo motivo, nonostante sia ancora in testa alla classifica dei marcatori, i bookies di Planetwin365 lo mettono dietro a Ronaldo, con la sua quota che sale dall’1,27 di venerdì scorso, all’1,85 di oggi. Se il fuoriclasse della Juventus dovesse aggiudicarsi il titolo di capocannoniere stabilirebbe l’ennesimo record: sarebbe infatti il primo calciatore nella storia a vincere la classifica marcatori in Italia, Inghilterra e Spagna.

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia, online e retail.

