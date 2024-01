SNAI – Coppa Italia: il derby di Roma accende i quarti di finale Equilibrio totale: Mourinho a 2,80, Sarri e il pareggio a 2,85

Nelle altre tre sfide, pronostico sbilanciato a favore di Fiorentina (2,15 sul Bologna), Milan (2,10 sull’Atalanta) e soprattutto Juventus (1,35 sul Frosinone)

Milano, 8 gennaio 2024 – Nel derby della Capitale non ci sono favorite. Sulla lavagna Snai per la sfida tra Lazio e Roma, il match clou dei quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì alle 18 all’Olimpico, l’equilibrio è totale. I giallorossi partono con una punta di vantaggio («2» a 2,80), ma subito dietro a 2,85 ci sono sia la vittoria nei 90 minuti regolamentari dei biancocelesti che il pareggio, che manderebbe invece le due squadre ai tempi supplementari. I quotisti prevedono una partita con poche reti (Under a 1,65, Over a 2,15), con il No Goal a 1,80 più probabile anche se di poco rispetto al Goal a 1,90. Nel tabellone per il passaggio del turno, che comprende anche tempi supplementari e rigori, la quota è addirittura identica, 1,88 per entrambe. Ciro Immobile e Romelu Lukaku sono i due marcatori più probabili, a 3,25; subito dietro il ‘Taty’ Castellanos a 3,50, Dybala a 4,00 e Belotti a 4,50.

Martedì Ad aprire il programma dei quarti di finale, martedì alle 21, sarà Fiorentina-Bologna. I viola, finalisti della passata edizione, arrivano dalla sconfitta in campionato in casa del Sassuolo, ma il riscatto paga 2,15; di contro, il Bologna non ha vinto nessuna delle ultime due partite in Serie A, ma punta a un’altra impresa dopo quella negli ottavi in casa dell’Inter. Il successo degli emiliani nei tempi regolamentari si gioca a 3,55, con il pareggio a 3,25.

Le altre partite Mercoledì alle 21, dopo Lazio-Roma, sarà il turno di Milan-Atalanta. Le quote, in questo caso, sono più sbilanciate dalla parte dei rossoneri, reduci dal successo in campionato a Empoli: il passaggio del turno nei 90’ di Pioli vale 2,10, quello di Gasperini 3,35, con il segno «X» a 3,45. Milan avanti a 1,60 contro i 2,30 dell’Atalanta nella lavagna per il passaggio del turno (stesse quote anche per il testa a testa tra Fiorentina e Bologna, con Italiano favorito). Giovedì sera, allo Stadium, si gioca infine quello che sulla carta è il quarto di finale più sbilanciato, tra Juventus e Frosinone. I bianconeri, dopo le due vittorie in quattro giorni contro la Salernitana (goleada in Coppa Italia, successo in extremis in campionato) su Snai sono strafavoriti a 1,35; seguono il segno «X» a 5,25 e il colpo dei ciociari addirittura a 8,25. Nel testa a testa per il passaggio del turno, Allegri a 1,12 e Di Francesco a 6,00.

Antepost Con otto squadre rimaste in corsa per la vittoria del trofeo e Inter e Napoli eliminate, ora comanda la Juventus a 2,75; subito dietro il Milan a 4,50, la Roma a 6,50 e la coppia Atalanta-Fiorentina a 7,50. Chiudono Lazio (8,00), Bologna (10) e Frosinone (50).

