Sport e inclusione, DSV rinnova la partnership con Sanga Basket Milano per la stagione 2023-2024

Milano, 21 settembre 2023. A poche settimane dall’inizio del massimo campionato di basket femminile, DSV, terzo player mondiale specializzato in soluzioni di logistica e trasporto, annuncia di aver rinnovato e incrementato la partnership con Sanga Milano per la stagione 2023-24. La collaborazione si basa su una cultura professionale fondata su inclusione, uguaglianza e capacità di mettere la squadra al di sopra degli obiettivi individuali, valori che accomunano le due società da sempre impegnate nella promozione di iniziative e progetti volti a generare un impatto positivo sulle persone e le comunità con cui operano.

“Vedere un grande gruppo internazionale come DSV credere nel nostro progetto è motivo di grande orgoglio” dichiara Franz Pinotti, fondatore del mondo Sanga. “Un orgoglio che cresce ancora di più, se consideriamo che si tratta di una partnership che si prolunga nel tempo dopo la scorsa fantastica stagione. Dopo la sfida per la promozione in A1 è il momento di quella dell’esordio in massima categoria e siamo felici di avere al nostro fianco DSV.”

A seguito dell’accordo siglato nell’ottobre 2022, DSV ha accompagnato il club milanese nel corso dell’intera stagione cestistica, culminata con la storica promozione nella massima serie nazionale. L’obiettivo è ora quello di proseguire sulla strada tracciata per raggiungere traguardi sempre più prestigiosi fuori e dentro il campo.

Quella del Sanga è infatti una storia che va oltre l’ambito sportivo. Una realtà che, attraverso l’organizzazione di campus estivi, incontri nelle scuole, attività associative e di aggregazione per ragazzi e ragazze di qualsiasi provenienza, si propone di valorizzare la ricchezza individuale di bambini, adolescenti e giovani adulti per formare non solo gli atleti di domani, ma uomini e donne consapevoli del proprio valore.

“Con questa iniziativa vogliamo promuovere il basket come strumento educativo di socializzazione a favore delle comunità in cui operiamo,” racconta Marco Rossini, Director, Compliance di DSV: “La nostra ambizione è quella di ampliare la visibilità della pallacanestro femminile e contribuire a formare un gruppo di giocatrici che ispiri un numero ancora maggiore di persone a giocare e divertirsi sulla base di alti valori inclusivi e di pari opportunità. Ci siamo emozionati e siamo stati davvero molto orgogliosi di come le professioniste del Sanga hanno affrontato lo scorso campionato. A loro va tutta la nostra ammirazione e il nostro supporto!”

L’eccellenza operativa come sfida al cambiamento

La collaborazione è parte della strategia ESG di DSV, incentrata sulla spinta alla sostenibilità e alla promozione di tematiche connesse allo sviluppo ambientale, sociale e di governance. La partnership riflette inoltre l’impegno DSV per il coinvolgimento delle comunità locali ed è correlata alla realizzazione dell’obiettivo 17 di sviluppo sostenibile OSS (Sustainable Development Goals SDGs).

Come azienda globale e responsabile, DSV ha scelto di essere parte attiva nella creazione di un mondo più inclusivo, dove eccellenza operativa, rispetto reciproco e lavoro di squadra sono i pilastri su cui costruire un nuovo futuro.

Sito internet: https://www.dsv.com/it-it/