Roma, 02 ottobre 2025. Stefania Tomaro è il nuovo Direttore della Fondazione Rubes Triva. Subentra a Giuseppe Mulazzi ed è entrata in carica il primo ottobre 2025. Legale d’azienda con un lungo trascorso nel settore delle public utilities, coniuga alla competenza giuridica, una solida esperienza di gestione in contesti di gruppi aziendali complessi. Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Amministratore Unico di una società pubblica attiva nei servizi ambientali e quello di Direttore di Fonservizi, Fondo paritetico interprofessionale per la formazione nei servizi pubblici industriali. Con esperienza nella formazione continua e nelle politiche attive del lavoro, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nei settori del dialogo sociale e della formazione, consolidando competenze manageriali e istituzionali che ora la conducono alla guida della Fondazione Rubes Triva.

A lei gli auguri di buon lavoro da parte del Presidente Angelo Curcio e del Consiglio d’Amministrazione.

