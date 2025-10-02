circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale di Immediapress

Stefania Tomaro è il nuovo Direttore della Fondazione Rubes Triva

02 ottobre 2025 | 15.23
LETTURA: 1 minuti

Roma, 02 ottobre 2025. Stefania Tomaro è il nuovo Direttore della Fondazione Rubes Triva. Subentra a Giuseppe Mulazzi ed è entrata in carica il primo ottobre 2025. Legale d’azienda con un lungo trascorso nel settore delle public utilities, coniuga alla competenza giuridica, una solida esperienza di gestione in contesti di gruppi aziendali complessi. Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Amministratore Unico di una società pubblica attiva nei servizi ambientali e quello di Direttore di Fonservizi, Fondo paritetico interprofessionale per la formazione nei servizi pubblici industriali. Con esperienza nella formazione continua e nelle politiche attive del lavoro, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nei settori del dialogo sociale e della formazione, consolidando competenze manageriali e istituzionali che ora la conducono alla guida della Fondazione Rubes Triva.

A lei gli auguri di buon lavoro da parte del Presidente Angelo Curcio e del Consiglio d’Amministrazione.

Contatti:
Immediapress
UFFICIO STAMPA
stampa@fondazionerubestriva.it
Delfina Bucci
+39 334 6298588

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fondazione Rubes Triva Direttore Roma
Vedi anche
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza