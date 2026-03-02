Supermicro amplia il supporto per le soluzioni AI-RAN e di AI sovrana per fornire un'infrastruttura AI ad alte prestazioni, efficiente e scalabile

SAN JOSE, California, e BARCELLONA, Spagna, 2 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI/ML, HPC, cloud, storage e 5G/Edge, annuncia un supporto ampliato per le soluzioni infrastrutturali che alimentano piattaforme di AI sovrana e reti di accesso radio basate sull'AI (AI-RAN). Al Mobile World Congress di Barcellona (MWC), il più grande evento mondiale dedicato al settore delle telecomunicazioni, Supermicro e i suoi partner dell'ecosistema presentano gli ultimi casi d'uso reali che uniscono prestazioni, efficienza e scalabilità.

"Per fornire l'AI alla RAN su larga scala è necessaria un'infrastruttura ottimizzata per le reti di telecomunicazioni", ha affermato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "Mentre gli operatori integrano l'intelligenza nelle loro reti e promuovono strategie di AI sovrana, le soluzioni flessibili Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) di Supermicro e le profonde collaborazioni ecosistemiche consentono una rapida implementazione di soluzioni ad alte prestazioni ed efficienza energetica che aiutano a garantire la sovranità dei dati e la scalabilità a lungo termine".

Per ulteriori informazioni sui prodotti Telco di Supermicro, visitare: https://www.supermicro.com/en/solutions/ai/telco

L'adozione dell'AI nelle reti di telecomunicazioni è in rapida crescita, poiché gli operatori cercano maggiore efficienza e automazione. L'AI-RAN integra l'intelligenza nella rete di accesso radio per ottimizzare spettro, energia e prestazioni, creando allo stesso tempo una rete distribuita che alimenta soluzioni di AI per operatori e utenti finali.

L'AI-RAN richiede soluzioni infrastrutturali progettate per soddisfare i requisiti specifici delle reti di telecomunicazione in modo scalabile ed economico. Supermicro sta ampliando la sua vasta gamma di sistemi AI-RAN, in linea con la progettazione NVIDIA Aerial RAN Computer (ARC), per supportare le tecnologie più recenti, tra cui l'architettura NVIDIA Blackwell, con prodotti di prossima uscita che utilizzano l'ultimo NVIDIA ARC-Pro.

L'AI sovrana si riferisce alla capacità di un'azienda di sviluppare, implementare e governare l'intelligenza artificiale all'interno della propria infrastruttura controllata, dei propri ambienti dati e dei propri framework di conformità. La crescente domanda di piattaforme di AI sovrana rappresenta un'opportunità strategica per gli operatori di telecomunicazioni, che possono offrire un servizio di infrastruttura AI sicura e nazionale, sbloccando nuovi flussi di entrate nell'economia digitale.

Fornire un'AI sovrana su larga scala richiede un'infrastruttura potente, scalabile ed efficiente dal punto di vista energetico. Gli innovativi DCBBS di Supermicro sono progettati per consentire alle organizzazioni di implementare ed espandere rapidamente i data center AI. Le architetture modulari semplificano la scalabilità, mentre i design termici e di alimentazione avanzati migliorano l'efficienza operativa.

Presso il MWC, Supermicro collabora con i principali attori del settore per dimostrare implementazioni reali e casi d'uso pratici che promuovono l'accelerazione dell'AI.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Supermicro per AI-RAN e reti AI sovrane, visitate il nostro stand 2D35 presso il MWC 2026, dal 2 al 5 marzo a Barcellona.

