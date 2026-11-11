Telecom Review Group accelera l'implementazione di una connettività a 10 Giga nel GCC con l'U6GHz

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 11 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Alla 20a edizione del Telecom Review Leaders' Summit, tenutosi il 20 e il 21 ottobre 2026 presso il Ritz-Carlton, Dubai Jumeirah Beach Residence, i leader del settore hanno esaminato come lo spettro della banda superiore a 6 GHz (U6GHz) e la tecnologia 5G-Advanced potrebbero accelerare il percorso del GCC verso la connettività a 10 Gbps.

Moderato da Issam Eid, direttore marketing del gruppo e partner del Telecom Review Group, il panel ha riunito il Dr. Bilel Jamoussi, vice-direttore del Telecommunication Standardization Bureau dell'UIT e capo dipartimento dei gruppi di studio e delle politiche (SPD); Jawad Abbassi, responsabile per la regione MENA della GSMA; l'Ing. Saif Bin Ghalita, direttore esecutivo per lo sviluppo tecnologico della TDRA; il Dr. Mahmoud Sherif, responsabile per l'innovazione e lo sviluppo commerciale di Technico, du; il Dr. Ayman Elnashar, vice-presidente per la strategia tecnologica, l'architettura e l'innovazione di etisalat; Steven Liu, vice-presidente per il marketing e le vendite delle soluzioni ICT di Huawei Medio Oriente e Asia centrale; e Omar Samman, responsabile per la regione del Golfo di Ericsson.

La politica in materia di spettro costituisce la base

I progressi compiuti dagli Emirati Arabi Uniti nell'implementazione commerciale dell'U6GHz riflettono l'importanza di una politica lungimirante in materia di spettro e di un coordinamento normativo. L'Ing. Bin Ghalita ha delineato la tabella di marcia del Paese in materia di spettro, tra cui l'assegnazione di 500 MHz nella banda di 6 GHz per il Wi-Fi indoor nel 2020 e la successiva designazione di 700 MHz, che coprono l'intervallo di 6,425-7,125 GHz, per le telecomunicazioni mobili internazionali (IMT) nel piano nazionale delle frequenze del 2024.

Queste misure hanno contribuito ad aprire la via alle implementazioni commerciali dell'U6GHz da parte di etisalat e du. "Per il lancio commerciale dell'U6GHz, vorrei ringraziare in modo particolare Huawei, con cui gli Emirati Arabi Uniti mantengono una relazione da più di 25 anni. Huawei ha sempre mantenuto il suo impegno", ha sottolineato Bin Ghalita. "Questo tipo di collaborazione è ciò che trasforma le nostre missioni in progressi tangibili".

Le autorità di regolamentazione devono inoltre affrontare la compatibilità dei dispositivi e il coordinamento delle interferenze.

"Il lavoro delle autorità di regolamentazione non si esaurisce con lo spettro assegnato; continua fino a quando l'investimento e il partenariato non si traducono in un'esperienza migliore per la società", ha osservato l'Ing. Bin Ghalita.

La GSMA ha sottolineato il crescente slancio internazionale a favore dell'U6GHz, con Paesi che rappresentano oltre l'80% della popolazione mondiale che ora supportano l'uso mobile della banda e più di 60 operatori dell'ecosistema mobile che supportano l'implementazione su larga scala. Per far progredire il percorso dell'industria verso la 6G, Abbassi ha sottolineato l'importanza di incoraggiare l'adozione dello spettro, al contempo riconoscendo e dimostrando il più ampio valore economico della distribuzione dell'U6GHz con licenza.

"L'approccio con licenza genera vantaggi economici 7 volte superiori rispetto al mantenimento nella banda senza licenza", ha osservato Abbassi.

Il Dr. Jamoussi ha avvertito che approcci nazionali divergenti potrebbero frammentare gli ecosistemi dei dispositivi e delle reti, aumentando i costi. "L'armonizzazione internazionale sarà essenziale per rendere la connettività avanzata più conveniente e interoperabile", ha affermato.

Trasformare il potenziale di 10 Gbps in prestazioni reali

La larghezza di banda ultra-larga di U6GHz sta consentendo significativi progressi nelle velocità massime di trasmissione dei dati, con du che riporta una velocità massima di trasmissione dei dati di 10 Gbps in una dimostrazione 5G-Advanced che combina lo spettro U6GHz e Sub-3 GHz. Il Dr. Sherif ha posizionato il risultato come una pietra miliare per il più ampio ecosistema delle telecomunicazioni degli Emirati Arabi Uniti.

"Questo risultato è particolarmente degno di nota dato il ruolo di 5G-Advanced nel fare da ponte tra 5G e 6G. Ci sono così tanti aspetti fondamentali che possiamo valutare nell'ambito della commercializzazione della 6G", ha sottolineato il Dr. Sherif.

Steven Liu ha identificato l'accesso wireless fisso (FWA), la banda larga mobile e i servizi basati sull'IA come potenziali aree di applicazione, evidenziando come la larghezza di banda ultra-larga dell'U6GHz supporti la banda larga domestica ad alta velocità e le applicazioni mobili esigenti, anche se le prestazioni effettive dipenderanno dalla configurazione della rete e dalle condizioni di distribuzione. Steven Liu ha sottolineato che l'industria può "portare un nuovo livello di servizio innovativo e un'esperienza superiore per l'utente finale sul mercato attraverso l'U6GHz".

Il Dr. Elnashar ha evidenziato le offerte aziendali emergenti e le applicazioni di consumo basate sull'IA. "È un percorso che abbiamo iniziato due o tre anni fa con il primo prototipo di U6GHz negli Emirati Arabi Uniti", ha osservato. "Dopo la prova in cui abbiamo dimostrato 10 Gbps in downlink e uplink, credo che stiamo colmando il divario tra wireless e fibra per la prima volta".

Omar Samman ha evidenziato le crescenti richieste di uplink e bassa latenza da parte delle applicazioni IA. "La crescita di uplink non è più una previsione; sta già accadendo", ha affermato, sottolineando il ruolo del software di rete di accesso radio abilitato all'IA e l'aggiornamento della pianificazione dell'area di servizio.

Aprire la strada all'evoluzione della 6G

In seguito al panel, Allen Tang, presidente di Wireless Network & Cloud Core Network Marketing & Solution Sales di Huawei, e Toni Eid, fondatore di Telecom Review Group e CEO di Trace Media International, si sono uniti ai relatori per segnare ufficialmente il primo lancio commerciale U6GHz al mondo durante una cerimonia esclusiva, evidenziando i progressi degli Emirati Arabi Uniti nel trasferire la tecnologia dalla pianificazione dello spettro alla distribuzione commerciale.

La pietra miliare ha sottolineato l'ambizione della regione di accelerare il passaggio a una società a 10 Gbps. Per realizzare tale visione, tuttavia, saranno necessarie infrastrutture convergenti, norme armonizzate, dispositivi pronti all'uso e investimenti sostenibili. Questi fattori determineranno l'efficacia con cui il CCG traduce il potenziale dell'U6GHz in connettività reale e sostiene la transizione verso la 6G.

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