Tennis – Sinner vuole imitare Hewitt e abbattere un tabù. Jannik campione a Rotterdam a 1,70 su Sisal.it

Roma, 16 febbraio 2024 – Nonostante le numerose defezioni, in primis quella del campione in carica Daniil Medvedev, si sapeva che l’ATP 500 di Rotterdam di tennis si sarebbe rivelato un torneo molto complicato per il livello altissimo di partecipanti. Se ne sta accorgendo anche Jannik Sinner che ieri ha sofferto non poco per avere la meglio su Gael Monfils. Il numero 4 del mondo è però nei quarti del torneo olandese e stasera, da favoritissimo, sfida nei quarti Milos Raonic. La partita che chiude il programma odierno è il primo confronto diretto con Sinner che, secondo gli esperti Sisal, dovrebbe volare in semifinale a 1,08 mentre l’impresa di Raonic, scivolato oltre la trecentesima posizione ATP, si gioca a 7,00. L’ipotesi più probabile, come risultato esatto, è quella di un 2-0 per l’azzurro, dato a 1,36, mentre lo stesso punteggio ma in favore del canadese pagherebbe 13 volte la posta. Sinner, a Rotterdam, ha nel mirino tre obiettivi: la conquista del torneo, il dodicesimo in carriera; la posizione mondiale numero 3 e succedere a Lleyton Hewitt in una particolare statistica. Il tennista australiano, infatti, rimane l’ultimo giocatore ad aver vinto immediatamente un torneo dopo aver conquistato il primo Slam della carriera. Hewitt, vincitore agli US Open del 2001, infatti conquistò subito dopo il torneo di Tokyo: un’impresa sfuggita anche ai Big Three, Federer, Nadal e Djokovic. Il successo a Rotterdam è nelle corde di Jannik tanto che gli esperti Sisal vedono il suo trionfo a 1,70. Gli avversari più temibili appaiono Grigor Dimitrov, offerto a 5,00, Andrey Rublev, in quota a 6,00, e Alex De Minaur dato a 9,00.

